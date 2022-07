Il mondo chiede a Dev Patel di essere scelto come protagonista in una rom-com

Foto di Gareth Cattermole/Getty Images

C’è qualcosa in merito Dev Patel che ha fatto svenire tutti da quando l’attore è cresciuto per il suo imbarazzo Pelli fase, quindi non sorprende che un tweet che chiede a Hollywood di lanciare l’attore britannico in una commedia romantica sia diventato virale.

“Ho bisogno di Hollywood [sic] direttori del casting di occuparsene immediatamente”, ha digitato un utente di Twitter, seguito da una compilation di video di Dev nel suo episodio della serie originale di Amazon del 2019 Amore moderno. Il tweet era in risposta a una richiesta che chiedeva alle persone di nominare un attore di cui “hanno un disperato bisogno di vedere il ruolo principale in una commedia romantica”.