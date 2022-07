Il merchandising rovina una nuova variante Spidey per “Across the Spider-Verse”

È Spider-Man mania là fuori, e gli amanti del franchise devono essere entusiasti di ricevere così tante varianti dell’amato personaggio. Con l’animazione di Sony Spider-Man: Nel verso del ragno ottenere un seguito, Spider-Man: Attraverso il Spider-Versenel 2023. I fan potranno vedere il ritorno di molti dei loro personaggi preferiti del primo film, oltre ad alcune nuove aggiunte.

Spider-Man: Nel verso del ragno è stato uno dei film di Spider-Man di maggior successo degli ultimi dieci anni. Anche se potrebbe non essere andato bene al botteghino come le sue altre controparti, è spesso scelto come uno dei preferiti dai fan e ha persino vinto un Oscar, un BAFTA e un Golden Globe come miglior film d’animazione.

Grazie al suo successo è in arrivo un sequel, con i personaggi di ritorno Miles Morales (Shameik Moore), Gwen Stacey/Spider-Gwen (Hailee Steinfeld), Peter B. Parker (Jake Johnson) e un nuovo arrivato, Spider-Man 2099 ( Oscar Isacco). Il principale antagonista del film sarà Spot (Jason Schwartzman) e insieme all’Avvoltoio (Jorma Taccone).

Anche l’aggiunta di un altro personaggio potrebbe essere stata rovinata grazie al rilascio di merce sotto forma di giocattoli per bambini. Su Twitter sono emerse immagini che mostrano i giocattoli per i film in uscita nei negozi con il design di Spider-Punk.