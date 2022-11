Il merchandising di “Ant-Man 3” rivela un nuovo aspetto di un MODOK non molto accurato per i fumetti

È molto difficile per quelli dei Marvel Studios creare sempre personaggi dei fumetti assolutamente accurati per l’azione dal vivo, e mentre a volte gli aggiornamenti sui design funzionano, molti fan vogliono vedere il personaggio esattamente come lo ricordano dalle pagine dei loro preferiti. Questo è certamente il caso di MODOKe con il rilascio della merce da Ant-Man e Wasp: Quantumania colpendo gli scaffali, i fan non sono sicuri di cosa farsene.

Si è discusso molto di uno degli antagonisti del film in uscita, con tutti gli occhi puntati sul ritorno di John Majors nei panni di Kang. Ma un cattivo che è volato un po’ di più sotto il radar è l’arrivo di MODOK, un personaggio che molti chiedono da tempo di includere nell’MCU.

MODOK, acronimo di Mechanized Organism Designed Only for Killing, è visto nei fumetti come un’enorme testa sovradimensionata che si trova in cima a una sedia galleggiante simile a un trono. L’aspetto comico del personaggio smentisce la sua malevolenza e il suo intelletto terrificante.

C’è stato un breve assaggio di lui nel trailer di D23, ma grazie a una fuga di notizie da Funko Pop, i fan che non sono stati abbastanza fortunati da accedere a quel trailer possono vedere meglio il cattivo e come potrebbe apparire nel film.