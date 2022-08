tramite i Marvel Studios

Se un’immagine vale davvero più di mille parole, questa Temerario meme merita più vicino a un milione.

I meme potrebbero essere il più grande contributo del 21° secolo alla cultura di Internet. Se eseguite correttamente, queste istantanee di problemi focolai possono riassumere un intero argomento, ridicolizzare una norma sociale o sottolineare il non così ovvio in modo esilarante. Per i fan di MCU, questo meme DD ottiene così tanto in soli due pannelli.

Nel caso non avessi capito la battuta, le immagini fisse sono tratte dalla probabilmente migliore serie live-action della Marvel, Temerario. Netflix ha conquistato l’oro con lo spettacolo del 2015, che purtroppo si è concluso alla sua terza stagione quando i Marvel Studios stavano ottimizzando tutti i suoi contenuti su Disney Plus. Dopo anni di voci e pettegolezzi, l’attore Charlie Cox è apparso come Matt Murdock per a Spider-Man: Non c’è modo di tornare a casa cameo a dicembre.

La citazione stessa in realtà non è da Temerario. Queste sono parole famose da Il social network, un film che descriveva l’ascesa di Facebook al dominio dei social media. Per coincidenza, le linee sono state consegnate da uno dei tre Spider-Men di Non c’è modo di tornare a casaAndrew Garfield.

Dal momento che l’avvocato cieco preferito da tutti si è dichiarato un “avvocato molto bravo” (che, nonostante la sua disabilità visiva, cattura mattoni volanti con una mano, il che in qualche modo rivela la sua identità segreta), possiamo aspettarci di vedere molto più DD in futuro , da cui i riferimenti nel meme.

In un attimo e te lo sei perso, Daredevil appare in completo costume nell’ultimo She-Hulk: avvocato trailer e Kevin Feige ha menzionato al Comic-Con di San Diego di quest’anno che Daredevil e Spider-Man avrebbero guidato gli eroi di strada del MCU.

Parlando di Spider-Man, Cox darà la voce a DD nel nuovo spettacolo animato di Spidey, Spider-Man: L’anno da matricola. È probabile che vedremo Tom Holland vestito per almeno un cameo o due quando Daredevil: Nato di nuovo arriva su Disney Plus nel 2024. Prima di allora, Cox è stato confermato per lo spin-off Occhio di Falco, Ecoche vedrà anche Vincent D’Onofrio riprendere il ruolo di Wilson Fisk, Kingpin del crimine.