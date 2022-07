Il giorno in cui morì la musica: la storia della recensione di “American Pie” di Don Mclean

Riepilogo

Il giorno in cui morì la musica: la storia di “American Pie” di Don Mclean ha gli stessi ritmi di altri documentari musicali ma non è all’altezza di essere qualcosa che si è distinto da solo.

Il documentario della Paramount+ The Day the Music Died: The Story of “American Pie” di Don Mclean uscirà il 19 luglio 2022.

Uno dei miei documentari più attesi è in streaming oggi su Paramount+ Il giorno in cui morì la musica: la storia di “American Pie” che offre uno sguardo dietro le quinte di una delle canzoni più iconiche di sempre.

Sono cresciuto con la musica più vecchia quando ero un ragazzino, da Elvis agli Eagles a Chicago ai cantanti della Motown come Smoky Robinson, Diana Ross e Lionel Richie. Come la maggior parte dei padri che raccontano storie, ogni volta che American Pie arriva alla radio, ci racconta la storia dietro la canzone. Quindi è pazzesco andare avanti di 30 anni e vedere uscire un documentario.

Il documentario si apre con Garth Brooks che dice “questa potrebbe essere la più grande canzone di tutti i tempi”. Seguiamo con un montaggio di Brooks, John Mayer e persino un incontro di boxe in cui le persone cantavano la canzone. La storia dietro la canzone ha così tanto significato. Uno che sappiamo per certo è il pezzo di apertura in lutto per il cantante preferito di Mclean, Buddy Holly. Ma oltre a questo, Mclean è stato muto delle teorie smentite da altri, incluso quel testo su Bob Dylan che detronizza Elvis o l’America dopo le riprese di JFK o persino Dio e il diavolo.

Man mano che il film procede, segue molti degli stessi ritmi seguiti da altri documentari musicali. Innanzitutto, hai una vasta gamma di persone che parlano dell’importanza della canzone. (Io do loro un enorme merito di avere Garth Brooks). Poi c’è la storia di Mclean che cresce, della sua ascesa e delle sue influenze. Infine, hai chiesto a Mclean di analizzare ciò che ha ispirato la canzone e persino di toccare alcune voci su ciò di cui parlava la canzone.

Poiché marcia agli stessi ritmi, il documentario non riesce a distinguersi da solo. Tuttavia, ho avuto anche alcuni problemi con il film. Innanzitutto, il film è incredibilmente disordinato con la sua narrazione. È cronologicamente dappertutto. Un momento stiamo imparando le basi della canzone. Successivamente, vediamo Mclean cantare con Garth Brooks nel 1997 a Central Park. Poi ci spostiamo stranamente su Mclean parlando della scrittura della canzone. Per questo motivo, la storia è influenzata, il tempo di esecuzione ha un impatto su di te e perdi interesse.

Nel complesso, sfortunatamente, la mancanza di una messa a fuoco coerente della storia e il montaggio strano fanno Il giorno in cui morì la musica: American Pie un buon documentario che avrebbe potuto essere fantastico. I fan della canzone lo adoreranno, e non c’è niente di sbagliato in questo, ma non puoi fare a meno di pensare a cosa sarebbe potuto essere quando il film finirà.

Cosa ne pensi del documentario della Paramount+ The Day the Music Died: The Story of “American Pie” di Don Mclean? Commenta qui sotto.

Puoi guardare questo documentario con un abbonamento a Paramount+.

