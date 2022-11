Il gatto con gli stivali: la recensione dell’ultimo desiderio

Caricamento dati JustWatch…

Riepilogo

Un miagolio! Il gatto con gli stivali: l’ultimo desiderio è una delizia miagolante dall’inizio alla fine!

Esaminiamo il film della Dreamworks Il gatto con gli stivali: l’ultimo desiderio non contiene spoiler.

È passato un lungo decennio da quando il padre di Fiona l’ha assunta Il gatto con gli stivali (Antonio Banderas) per dare la caccia al nostro amato mostro verde, Shrek. Non appena è saltato fuori dalle sue famose scarpe, ha fatto scattare quegli artigli e ha interrotto il suo famoso slogan per un’esilarante palla di pelo, il magnetico felino è diventato un personaggio amato nei film d’animazione. È una meraviglia perché DreamWorks aspettato così a lungo. Dopo essere apparso in due Shrek film e lo spin-off autonomo, per dare il via libera a un’altra puntata di adorabile carineria maschilista. E realizzano quel sentimento con Il gatto con gli stivali: l’ultimo desiderio. Un film d’animazione che è una delizia miagolante dall’inizio alla fine.

Il Il gatto con gli stivali franchising riprende dove il gusto per l’avventura del felino grintoso non è mai morto. Aveva rilevato un castello occupato da un uomo di rango reale. (La mia ipotesi è che questo fosse un francese quando la Francia colonizzò la Spagna all’inizio del XIX secolo). Ruba ai ricchi e restituisce ai poveri. Sfortunatamente, quando il sovrano torna a casa con il suo busto grassoccio e le ciocche bianche finte da una parrucca squisitamente realizzata, Frisky Two Times deve scappare. Mentre lo fa, con più talento del Nature Boy con il suo scintillante charango che suona, scappa. Il tutto abbattendo alcuni colpi di Leche e salvando la città da un mostro arboreo risvegliato da una serie di fuochi d’artificio innescati con un enorme aiuto di gusto.

Tuttavia, dopo anni di avventure e passione per la vita, il ns Diablo Gato ha esaurito otto delle sue nove vite durante tutti quei viaggi epici. Il nostro amico felino si rifiuta di consegnare le sue belle calzature di cuoio della Carinzia, di mettere via lo stocco e di appendere al chiodo il suo cappello da cavaliere. Questo fino a quando un grosso e malvagio cacciatore di taglie lupo (Wagner Mora) si presenta. Vogliono abbattere il gatto, vivo o morto. E preferirebbe morto. Spaventato per la prima volta, parte alla ricerca dell’Ultimo Desiderio, dove può ripristinare le sue nove vite. Naturalmente, non è l’unico a cercare questo mito nella foresta oscura. Il gatto con gli stivali incontrerà nuovi nemici e vecchi amici e ne creerà uno nuovo e adorabile.

Ed è lì che di Joel Crawford (I Crood: una nuova era) il film brilla. Oltre all’impeccabile consegna comica di Banderas, c’è il ritorno del gatto da smoking più famoso del mondo, Kitty Softpaws (salma Hayek), e la loro chimica è formidabile. Hai personaggi delle fiabe classiche che hanno dato giri creativi, per i quali è noto il franchise di Shrek. Riccioli d’oro (doppiato da Firenze Pug) e i tre orsi (doppiati da un’incredibile formazione di Olivia Colman, Ray Winstonee Sansone Kayo) con intenti egoistici, ma la loro storia ha alle spalle temi dolci.

Poi hai il deliziosamente malvagio Jack Horner (Giovanni Mulaney, strafare come solo lui sa fare). Ora è cresciuto, continua a infilare il pollice nelle torte dove non dovrebbe. Hai anche alcuni tocchi raffinati dalla sceneggiatura divertente e toccante di Paul Fisher. Ad esempio, l’esilarante “bug etico” che ruba la scena, doppiato da Kevin McCann, conferisce al film un umorismo di fondo che si abbina perfettamente al film. Tuttavia, il personaggio di breakout lo è Raggiungere‘S Harvey Guillen nei panni di Perro, un affascinante ed eterno ottimista il cui obiettivo principale è diventare un cane da terapia. Guillen crea un personaggio che avrebbe potuto essere cliché e stanco, fresco e di nuovo nuovo. Aspettatevi spin-off, inclusi speciali e serie in streaming, per Perro nel prossimo futuro.

Il gatto con gli stivali: l’ultimo desiderio è una sorpresa inaspettata. Con una scelta accattivante e rischiosa di combinare animazioni 2D e 3D, questa puntata di Stabby Tabby è una sorpresa fortuita. E un gradito a quello. Con una combinazione di temi significativi e un meraviglioso senso dell’umorismo, questo è un film per famiglie perfetto per genitori e bambini durante le vacanze.

Si potrebbe dire, un miagolio animato.

Cosa ne pensi del film Il gatto con gli stivali: l’ultimo desiderio? Commenta qui sotto.

