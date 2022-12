Il futuro di Henry Cavill come Superman potrebbe non essere così chiaro dopo tutto

Henry Cavill all’inizio di quest’anno ha finalmente dato ai fan della DC la notizia che tutti stavano aspettando che sarebbe tornato come Superuomo. Bene, sembra che questo sviluppo non sia così chiaro in quanto un nuovo rapporto rivela che il futuro del crociato con cappuccio potrebbe essere ancora nell’aria.

In L’Hollywood ReporterIl nuovo profondo tuffo nei piani della DCU, dice che i piani di Gunn e Safran sono ancora in evoluzione e che potrebbe significare la fine di tutti i personaggi di Snydeverse, incluso Superman.

Dopo la sua apparizione cameo in Adamo neroCavill si è rivolto ai social media per annunciare il suo ritorno al DCU e, anche se questo sembrerebbe essere vero all’epoca, i piani potrebbero essere cambiati.

Il rapporto spiega i piani per L’uomo d’acciaio 2 erano in movimento al momento dell’annuncio di Cavill e afferma che la leadership della Warner Bros. sperava di fare un altro giro alla Justice League con gli stessi eroi di nuovo.

Prima che i fan inizino a farsi prendere dal panico, questo non significa che, a partire da ora, L’uomo d’acciaio 2 è fatto, tuttavia, significherebbe segnali di avvertimento che non è nemmeno una cosa sicura. Guardando gli altri personaggi di Synderverse, sembra che Wonder Woman potrebbe essere fatto data la cancellazione di Wonder Woman 3.

Anche se non vediamo più Cavill nel suo film indipendente, il rapporto dice che la star potrebbe presentarsi Il flash quindi potremmo non aver visto l’ultimo di questo personaggio iconico in entrambi i casi.