Il finale del diavolo nel 2022 spiegato: le lucertole, il rapitore e cos’era Jeanne?

“Abbiamo già iniziato?” dice Jeanne, giovane paziente psichiatrica che non vede l’ora di scoprire cosa le è successo un giorno quando si è svegliata in una pozza del suo stesso sangue. Questo è qualcosa che non ti chiedi mai mentre guardi The Devil Within perché trascorri la maggior parte dei novantasei minuti di esecuzione cercando di recuperare il ritardo.

Una giovane donna si sveglia in una pozza del proprio sangue. Ha segni astigmatici sulle braccia e sulle gambe e la testa sanguina come se avesse una corona spinosa. Non ha idea di cosa sia successo e all’epoca aveva un’overdose di droghe. Tutti nella sua piccola comunità sono affascinati da lei. Alcuni pensano che abbia la divina provvidenza e cerchi la sua saggezza, mentre altri vogliono trarre profitto dallo spettacolo. È toccata da Dio, posseduta dal Diavolo o qualcosa di ancora più strano?

The Devil Within 2022, da non confondere con The Devil Within del 2010, uno slasher sulla festa di compleanno di un diciottenne che non è finita felicemente per nessuno, è un film strano. Sono un milione di cose diverse contemporaneamente, e non tutte si incastrano con successo. Suo padre vede un giorno di paga ed è più che disposto a sfruttare l’offerta di un predicatore evangelico contro la sua chiesa cattolica locale. La città oscilla tra la meraviglia ossessionata e la paura. Sua madre è comprensibilmente preoccupata per la sua salute mentale e fisica. È una ricetta per il disastro e forse il campo di battaglia finale tra il bene e il male se siamo abbastanza intelligenti da dire la differenza.

Non lasciarti confondere dal titolo o da tutti i discorsi religiosi. Questo film non parla di demoni o diavoli. Riguarda ciò che sono veramente il male e la genesi. The Devil Within, precedentemente chiamato La corruzione della Divina Provvidenza, riguarda la capacità di entrambi che vive dentro di noi. O almeno sembra così fino a un colpo di scena finale che mette tutto in discussione.

Lo scrittore e regista Jeremy Torrie era chiaramente ambizioso con The Devil Within. Forse troppo. I fili della trama in competizione e spesso confusi erano a volte troppo contorti per tenere insieme la storia, e quando arriva la grande rivelazione finale, lo spettatore è quasi esausto da ciò che ha visto. Ecco tutto ciò che devi sapere su quel finale confuso e su cosa significa.

Il finale de Il diavolo dentro

Nei momenti di apertura del film, Jeanne viene vista fasciata e insanguinata, sottoposta a ipnosi. Ha tutti i segni della possessione demoniaca. Parla in lingue gutturali con vene nere che le scorrono sotto la pelle e occhi sbiancati. Quando le viene chiesto cosa vuole invece di violenza e rabbia, il messaggio è pace. È confuso, per non dire altro. Ma questa è l’ultima delle cose pazze che accadono in The Devil Within. uno strano uomo che potrebbe esistere o meno rapisce Jeanne a trenta minuti dall’inizio del film e ha la sua agenda religiosa. Sembra anche essere in grado di guarire se stesso e afferma di essere immortale. Se ciò non bastasse, le Prime Nazioni vogliono un’udienza con lei che crede di essere cruciale, e un sensitivo di nome Juniper Fairweather ha usato la sua connessione con l’antico Libro dei Morti egiziano per localizzare Jeanne quando è stata rapita.

Il film di Torrie dice molto su cosa sia la spiritualità. La giustizia è il falso uomo di Dio che urla dal suo pulpito riguardo al giudizio e al dare tutto mentre cerca di trovare modi migliori per prendere dai suoi discepoli? Sono doni di Dio che vengono sotto forma di cani amati rinati e uomini che si rendono conto dell’errore delle loro vie? Forse è la trascendenza di un essere superiore che voleva solo inaugurare un modo migliore di essere.

Dopo aver convinto senza successo la sua comunità ad abbracciare l’onestà e il perdono, si è recata in un campo di grano, dove ha costruito un santuario ed è scomparsa. Al suo posto, è stato lasciato un disegno del raccolto. Questa volta una freccia evidente. Jeanne stava indicando che era salita o stava avvertendo tutti di scegliere la luce invece del buio? Probabilmente erano entrambi. In ogni caso, insieme alle lucertole, che erano la sua guida spirituale, Jeanne lasciò il nostro piano fisico. È probabile che Torrie stia facendo una dichiarazione su cosa sia la creazione.

Invece di un angolo alieno, i cerchi nel grano collegano fenomeni più antichi come le Linee di Nazca in Perù. In termini più cinematografici, Jeanne avrebbe potuto attingere agli ingegneri dell’universo Alien o ai suoi discendenti. Invece, quando la città non fu in grado di ricevere i suoi doni, fu costretta ad andarsene e ad aspettare un’altra occasione. È un pensiero intrigante che sarebbe stato più adatto sviluppato come idea principale piuttosto che come un atto finale scioccante.

Cos’era Giovanna?

Mentre parla alla chiesa pentecostale gestita da Peter Wolf, ammette nella chiesa davanti all’intera congregazione di una relazione con un uomo sposato molto più anziano. Di conseguenza, è rimasta incinta e ha abortito. Ha anche affermato che le sue ferite iniziali sulle stigmate erano autoinflitte e non divine. Anche Jeanne levita. A questo punto, chiede a tutte le religioni di unirsi e trovare la pace. Sfortunatamente, la congregazione e il pastore erano terrorizzati da lei e credevano che tutto ciò che vedevano e udivano fosse una prova di possessione demoniaca. Jeanne parla con sua madre ed esprime preoccupazione per il fatto di volere solo pace e comprensione.

Come la maggior parte dei leader spirituali, le sue azioni incontrano sfiducia e paura. Era un demone? Un angelo? Era un’aliena? La verità sta nel modo in cui vedi il film. Se pensi che The Devil Within sia un esame di fede e spiritualità, allora non importa. Alla fine, Jeanne ha lasciato un ultimo regalo per sua madre. Ha aiutato suo padre a capire la sua rabbia e, si spera, a controllarla, e ha riportato il suo cane.

Forse la nostra idea di esseri ultraterreni ed extraterrestri è sbagliata. Forse sono la stessa cosa, e non siamo abbastanza saggi da capirlo. Questa sembra essere l’angolazione che sta prendendo Torrie. Ciò significherebbe che Jeanne è un alieno, un angelo, un demone e un dio a seconda della definizione.

Cosa sono le lucertole e gli insetti in The Devil Within?

Per tutto il film, insetti e lucertole si insinuano nei campi mentre si sentono strani sussurri. Jeanne afferma che sono stati ibernati nel terreno per secoli. Dice che l’hanno aspettata. Sembrano attratti da lei e vengono persino nella chiesa pentecostale in cui parla. La seguono per tutta la città lungo strade e cortili, desiderando starle vicino. Le lucertole macchiate di blu si lamentano del fatto che le persone non la meritano. Sono le sue guide. La guidano e forniscono conforto quando nessun altro lo fa. Le lucertole scompaiono quando lo fa, quindi devono essere legate alla sua stessa fonte. Nessuno sembra vederli tranne Juniper e Jeanne, quindi devono essere spiriti e non visibili agli umani normali.

Il rapitore era un demone o qualcos’altro?

Il suo rapitore è un mostro delirante e sbavante con lunghe unghie sporche e idee precise su chi è Jeanne e cosa può fare. Afferma di averla aspettata per una vita nonostante sembri giovane. Ancora più strano, guarisce dalle ferite autoinflitte in pochi secondi. Si lamenta della sua incapacità di morire nonostante volesse disperatamente farlo. L’uomo non c’è più quando Juniper conduce Danielle dove è incatenata. Ancora più preoccupante, la sessione ipnotica di Jeanne attinge direttamente dall’uomo e dalla conversazione che ha avuto con lui durante il rapimento.

Qualcosa aveva portato le cose in questo bunker sotterraneo, lasciandole a marcire. Era uno strano animale, un serial killer o un frutto dell’immaginazione di Jeanne? Come le lucertole nel terreno, questo essere voleva Jeanne per quello che poteva fare per lui. Pensava che avrebbe potuto in qualche modo porre fine alla sua sofferenza permettendogli di morire. Tuttavia, non abbiamo contesto per dove è andato o se è esistito. Di conseguenza, è impossibile saperlo con certezza, ma usando il finale di The Devil Within come guida, si può dedurre che lei lo abbia aiutato a trascendere. Questo è il motivo per cui non è stato trovato più tardi e perché il suo ricordo degli eventi era così difettoso. Non aveva ancora compreso appieno il suo potere.

