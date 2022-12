Il film Una creatura sdentata sente l’odore del sangue fresco nell’acqua su Netflix

Un lungometraggio con una creatura con un budget stimato di 180 milioni di dollari non sarà un concorrente della stagione dei premi, ma ciò non significa che ci fosse una ragione giustificabile per Il Mega essere una delusione.

Certo, la valutazione PG-13 non gli ha fatto alcun favore quando si è trattato di sfruttare al massimo il suo concetto ridicolo, ma non dimentichiamo che i classici dell’horror moderno Un posto tranquillo e Trascinami all’inferno hanno ricevuto la stessa valutazione dalla MPAA. Non abbastanza spaventoso ma neanche lontanamente abbastanza sdolcinato, il thriller sugli squali giganti non è riuscito a utilizzare gli strumenti a sua disposizione.

tramite Warner Bros.

Detto questo, è stato un successo di dimensioni mostruose al botteghino dopo aver guadagnato $ 530 milioni a livello globale, con sequel La trincea a causa del successo nei cinema la prossima estate. Ciò non significa che non possiamo provare una punta di rimpianto per un progetto venduto interamente sulla base di “Jason Statham vs. Prehistoric Shark” che ha ottenuto un punteggio Rotten Tomatoes frustrantemente mediocre di appena il 46%.

Il Mega offre ancora abbastanza divertimento grande, stupido, rumoroso ed estremamente stupido se hai un paio d’ore per uccidere, però, qualcosa che gli abbonati Netflix hanno scoperto da soli. Secondo FlixPatrol, il film di livello B con un budget di serie A ha annusato il sangue nell’acqua per masticare le classifiche globali della piattaforma e sta anche facendo colpo su Prime Video e Google Play Movies in alcuni mercati.

Non proprio la somma delle sue parti, quindi, ma avere Ben Wheatley alla regia della seconda puntata dovrebbe garantire una seconda avventura.