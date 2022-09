Il film per bambini “Watership Down” sta ancora provocando incubi secondo Reddit

Immagine: Nepenthe Films

Se avessi il compito di realizzare il film d’animazione inoffensivo e adorabilmente carino di tutti i tempi e avessi bisogno di un animale per guidarlo, andresti direttamente dai conigli. Tuttavia, la facciata dei conigli può essere portata a orrori inimmaginabili, poiché i fan dell’horror hanno un intervento da discutere Nave d’acqua giùgli effetti traumatici.

Il bellissimo film d’animazione disegnato a mano è diventato un punto fermo di un’intera generazione di giovani britannici dopo la sua uscita nel 1978. Con un certo potere da star grazie a John Hurt, Nigel Hawthorne e Roy Kinnear, è stato uno dei film più popolari dell’anno in cui è uscito.

Sfortunatamente, è un pasticcio di sangue, budella, sangue e molte vittime legate a Lepus. Coloro che sono cresciuti con il film sono ancora completamente scioccati dal prodotto finale.

Se sei un genitore, dall’esterno sembra il pacchetto completo. Conigli, animazione, qualcosa su un dio coniglio onnipotente, la colazione inglese completa del cinema.

Un particolare “punto culminante” è la morte ridicolmente gratuita di un coniglio che coinvolge la gola strappata. Ancora una volta, questo era un film commercializzato per bambini piccoli che pensano che i conigli siano carini e si aspettavano una piccola avventura sciocca. Che colpo di scena, qualcosa che M. Night Shyamalan non poteva nemmeno sognare.

Di questi tempi si parla molto di bambini troppo teneri, ma non c’è modo che la società possa riportarlo alla normalità. Lascia che gli orrori si estinguano e lascia che i bambini vedano i conigli come simpatici e non creature capaci di crimini di guerra e immensa brutalità.

Per chi vuole una vera hit horror per Halloween, Nave d’acqua giù è disponibile per lo streaming su Netflix e Amazon Prime Video. Un remake era in lavorazione a partire dal 2016 con John Boyega e Gemma Chan, ma non è mai venuto a vedere la luce del giorno.