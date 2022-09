Il film NC-17 di Netflix “Blonde” viene presentato in anteprima con recensioni contrastanti

tramite Netflix

Ana de Armas farà presto il suo debutto nel ruolo di Marilyn Monroe in Andrew Dominik biondaun film di NC-17 che non addolcisce nulla quando si tratta della vita sessualmente carica e talvolta violenta della bomba bionda.

Questo è il primo film di NC-17 ad aver mai abbellito la scena in streaming, quindi anche se non avessimo de Armas nei panni di Monroe da guardare con impazienza, molti spettatori lo troverebbero bionda intrigante come il primo film del suo genere a trovare la sua strada su Netflix. Dominik ha combattuto per un po’ con lo streamer per ridurre alcune delle scene più esplicite, ma sembra che il regista alla fine abbia ottenuto quello che voleva.

Il contenuto esplicito valeva la pena per un film migliore? I critici finora sono divisi.

Mentre punti vendita come Vulture e Variety hanno dato al film una recensione estremamente positiva e l’hanno notato bionda è “bello, ipnotizzante e, a volte, profondamente commovente”, gli altri revisori semplicemente non sono rimasti colpiti dalle capacità di regista di Dominik e, del resto, da quello che aspira ad essere il suo ultimo film.

L’Hollywood Reporter, ad esempio, ha avuto una visione più critica, scrivendo: “È difficile ignorare la sensazione nauseante che Dominik si stia eccitando con lo spettacolo pacchiano. De Armas non trattiene nulla nel connettersi con il dolore del personaggio. Merita di meglio”.

Empire ha fatto eco a queste affermazioni aggiungendo che “c’è una linea sottile tra la rappresentazione del modo in cui Marilyn Monroe è stata sottovalutata e l’adesione a quella valutazione. bionda non sempre finisce il lato destro di quella linea”.

Al momento della stesura di questo, bionda detiene un punteggio di 63/100 su Metacritic e una nuova valutazione certificata dell’82% su Rotten Tomatoes, sebbene queste aggregazioni saranno soggette a modifiche man mano che più recensioni arriveranno nella prossima settimana circa.