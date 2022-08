Il film “Hellraiser” di Hulu ottiene il punteggio “R” per nudità e sanguinosa violenza

Immagini del Nuovo Mondo

In quella che forse è la notizia meno sorprendente della giornata, Hellraiserun film sugli esseri demoniaci, l’omicidio e l’occulto, ha ottenuto una valutazione R dalla Motion Picture Association of America.

L’analisi ufficiale afferma che la valutazione è per “forte violenza e sangue dell’orrore sanguinante, linguaggio in tutto, alcuni contenuti sessuali e brevi nudità grafica”.

Mentre il film originale è uscito nel 1987, questa nuova versione di Hulu è un riavvio diretto da David Bruckner (La casa di notte) ed è uno dei due in arrivo Hellraiser progetti in cantiere. Ha come protagonista l’attrice Jamie Clayton (Senso8) come l’ultima versione dell’iconico personaggio Pinhead.

Il regista originale del film, Clive Barker, ha affermato di approvare il film e che è estremamente fedele al suo materiale originale: un romanzo horror scritto da Barker nel 1986 intitolato Il cuore infernale.

“Aver visto alcuni dei design del nuovo di David Bruckner Hellraiser film, rendono omaggio a ciò che il primo film ha creato, ma poi lo portano in luoghi in cui non sono mai stati prima”, ha detto Barker in una nota, Web di film. “Questo è un Hellraiser su una scala che semplicemente non mi aspettavo. David e il suo team sono immersi nella mitologia della storia, ma ciò che mi eccita è il loro desiderio di onorare l’originale anche se lo rivoluzionano per una nuova generazione”.

Non abbiamo ancora visto dettagli concreti sulla trama, ma Bruckner ha detto che la sceneggiatura è stata influenzata dall’originale e che si trattava di una “rivisitazione” della storia.

“Non possiamo ancora dire nulla al riguardo. Ma è qualcosa a cui stiamo lavorando attivamente, ed è una gioia e un sogno per un regista come me tuffarsi in quel mondo. Tutto quello che dirò è che miriamo ad essere il più fedeli possibile al materiale originale. Il cuore infernale è anche una fonte primaria di ispirazione, così come il film originale. Ma poi si tratta di una piccola rivisitazione e al momento ci stiamo lavorando”.

Il film uscirà nel 2022, ma la data esatta è ancora sconosciuta. Ti terremo aggiornato.