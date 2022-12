Il film ha avuto una prima stellare

Il 10 dicembre 1978, Superman: il film ha avuto la sua prima presidenziale a Washington, DC

Quattro decenni fa, il debutto cinematografico di Man of Steel è stato uno dei film più attesi mai usciti nei cinema. Per commemorare l’occasione, i realizzatori hanno steso il tappeto rosso con una serie di anteprime di alto profilo. Spanning sei città in quattro giorni, Superuomo ricevette il trattamento da star, aprendosi con un prestigio raramente visto in quel momento.

Con ciò, è stata fatta la storia del cinema.

Il tour è iniziato al Kennedy Center con l’élite di Washington, incluso il presidente Jimmy Carter, che è uscito per vedere Christopher Reeve volare attraverso lo schermo. La proiezione speciale era per un pubblico esclusivo. Biglietti venduti fino a $ 1.000 ciascuno come beneficenza a beneficio delle Olimpiadi speciali che hanno raccolto $ 200.000. Cinque giorni dopo, il film è stato rilasciato a livello nazionale.

Tra film, televisione e streaming, al giorno d’oggi non c’è modo di sfuggire a mantelle e spandex. Nel 1978 non era così. Superuomo era qualcosa che il pubblico non aveva mai visto prima. Fino ad oggi, Reeve è ancora ampiamente considerato lo standard per tutti gli attori di Superman.

Mi piace Henry Cavill, ma quest’uomo era Superman in tanti film come Christopher Reeve. Va bene. — reanimike su Hive (più o meno) 🦊 (@reanimike) 10 dicembre 2022

Aspetto. Tutti hanno preso in giro la DC ma, fin d’ora e ancora: – Christopher Reeve è Superman – Kevin Conroy è Batman – Gal Gadot è Wonder Woman Scusa è proprio così. Potrebbe cambiare in futuro…. Ma in questo momento è così. — Ryan Hill (@josephryanhill) 9 dicembre 2022

Apparso per la prima volta nel 1938 Fumetti d’azione # 1, l’Uomo d’Acciaio era apparso praticamente su ogni mezzo disponibile. Mentre l’icona americana e il primo supereroe in costume erano stati in serie di cortometraggi, non gli era mai stato dato il suo lungometraggio. Metterlo finalmente sul grande schermo con un cast stellare è stato qualcosa che valeva la pena celebrare.

SUPERMAN è stato presentato in anteprima mondiale 44 anni fa oggi. Il franchise era in buone mani con CHRISTOPHER REEVE nei panni del supereroe campione d’incassi originale, come mostra questo video tributo. Cr: Adeel of Steel (YouTube) pic.twitter.com/QDezs8NH6g — James Leighton (@JamesL1927) 10 dicembre 2022

Il franchise avrebbe continuato a produrre altri tre film, Superuomo II, Superuomo IIIe Superman IV: La ricerca della pace, sebbene diminuissero di qualità a ogni voce successiva. Non è stato fino al 1989 Batman che Hollywood ha dato a un altro supereroe la possibilità di diventare una celebrità del cinema. Pertanto, è stato stabilito il precedente secondo cui i film di supereroi ad alto budget erano redditizi. Mentre Disney e Marvel Studios godono dell’enorme successo dell’MCU, possono ringraziare Superman per aver preparato il terreno.