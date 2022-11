Il fandom di “Star Wars” si rende conto che la Disney ha licenziato o sostituito quasi 20 cineasti e gli straordinari poster di “Avatar 2” presentano la lineup dei protagonisti del film

Lucasfilm sembra cambiare idea su chi dovrebbe dirigere Guerre stellari in questa gloriosa nuova era quasi quanto George Lucas era solito cambiare piccoli dettagli nelle sue due trilogie in modi sottili, ma comunque controversi. Ora che più persone stanno iniziando a realizzare una tendenza, la vera domanda è se possiamo percepire un futuro per la galassia molto, molto lontana che si avvicini anche lontanamente a una narrazione coerente e interconnessa come quella dell’altro grande franchise cinematografico della Disney.

Mentre riflettiamo sul futuro del franchise fantascientifico OG che ha dato origine a gran parte del geek oggi, un sequel ambizioso e tanto atteso sta arrivando sulla scena sotto forma di Avatar: La via dell’acqua. Con il film in uscita tra poco più di due settimane, la campagna di marketing è in pieno svolgimento e consegna frammenti a ore. L’ultimo arriva sotto forma di nuovi poster di personaggi che mettono in risalto diversi personaggi che ritornano in cima a una gamma completa di nuovi arrivati.

Guerre stellari sta attraversando i registi come se fosse Darth Vader e loro sono i soldati ribelli in un corridoio

Immagine via Lucasfilm

Guerre stellari è stato nel caos da quando la Disney ha rilevato il franchise nel 2012. Ormai sappiamo tutti che la società non aveva piani concreti per avvicinarsi alla trilogia del sequel, e il risultato è stato una narrazione che ha cambiato direzione durante tutte e tre le puntate provvisorie, con personaggi appena realizzati e trame ancora più contorte. Ora, è stato portato alla nostra attenzione che Lucasfilm e il suo capo Kathleen Kennedy hanno licenziato o sostituito quasi 20 registi negli ultimi dieci anni, molti dei quali nomi affermati nel settore.

Ora, con Damon Lindelof e Taika Waititi che arrivano a bordo per dirigere i loro film in una nuova saga, possiamo solo speculare su cosa riserverà il futuro per la galassia lontana, lontana e l’eterno conflitto tra il lato oscuro e il luce seduta al centro di esso.

Dai un’occhiata a questi fantastici poster dei personaggi di Via dell’Acqua insieme

Immagine tramite 20th Century Studios

Avatar: La via dell’acqua è un sequel diretto del film del 2009, quindi un certo numero di attori stanno riprendendo i loro ruoli nell’universo di Pandora. Detto questo, James Cameron ha fatto un’incursione in questo progetto con a cuore le ambizioni di un narratore che costruisce il mondo, quindi ci saranno anche un certo numero di volti nuovi, per non parlare della tradizione per mantenere i tuoi cervelli geek speculando e discutendo per ore e ore. Ma nell’interesse di non anticipare noi stessi, riprendiamo familiarità con alcuni dei personaggi e ne incontriamo di nuovi, prima con questi poster dei personaggi recentemente pubblicati.

Andor è apparentemente un Guerre stellari storia che fa quasi tutto bene, compresi i suoi cattivi

Immagine tramite Disney Plus

Scrivere cattivi avvincenti è sempre stato un precipitoso difetto per Hollywood, forse principalmente a causa del fatto che l’industria nel suo insieme sembra non voler fare altro che seguire i comprovati motivi dei personaggi. Andoressendo l’eccezione a questo panorama pieno di tropi dalla sua prima due mesi fa, a quanto pare fa anche un ottimo lavoro nello stabilire i suoi cattivi, motivo per cui molti Guerre stellari i fan si sono rivolti ai social media per elogiare Tony Gilroy e il suo team per la gemma inaspettata che sono riusciti a creare negli ultimi anni.