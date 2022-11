Il famigerato schiaffo di Will Smith è un argomento di dibattito mentre “Emancipation” è vicino alla sua uscita

Sono passati otto mesi da quando il mondo è rimasto scioccato nel vedere Will Smith schiaffeggiare Chris Rock agli Oscar di quest’anno. Sebbene l’attore sia stato punito per le sue azioni, alcuni fan sono ancora divisi sull’opportunità o meno di perdonarlo, soprattutto perché Smith è ora protagonista di un nuovissimo film in uscita a dicembre, intitolato Emancipazione.

Smith ha recentemente avuto la sua prima intervista dal famigerato incidente di schiaffi durante il Spettacolo quotidiano con Trevor Noah. Smith ha riconosciuto la sua cattiva reputazione post-Oscar e temeva che la sua reputazione avrebbe messo in ombra il suo nuovo film, Emancipazione. Ma nonostante le preoccupazioni di Smith, alcuni fan erano ancora disposti a sostenerlo, nonostante la sua reputazione in declino.

Da quando l’intervista è stata rilasciata, i difensori di Smith sono passati ai social media, sostenendo che ciò che Smith ha fatto non è male rispetto ad altre celebrità che hanno fatto di peggio. Tuttavia, quegli attori stanno ancora ricevendo elogi mentre Smith riceve un esilio decennale. È anche importante notare che Rock non ha sporto denuncia contro Smith dopo lo schiaffo.

Non sono sicuro che abbiamo bisogno di un altro pensiero “siamo pronti a perdonare Will Smith” mentre Brad “accusato di violenza nei confronti di sua moglie e dei suoi figli” Pitt ottiene una campagna per gli Oscar nello stesso anno. — Kayleigh Donaldson (@Ceilidhann) 28 novembre 2022

Solo… non riesco a considerare lo schiaffo nel vuoto, Sean Penn e tutti questi altri molestatori bianchi e violenti che non hanno mai affrontato alcuna conseguenza sulla carriera, è folle che stiamo avendo questa conversazione su Will Smith. https://t.co/nvE68UsbDJ — Lyra, Esq., NON è DAREDEVIL (@PinkRangerLB) 29 novembre 2022

Non vi perdonerò mai per aver continuato come se Will Smith avesse sparato a quell’uomo. — (Le) Troy (@mrLdavis) 29 novembre 2022

Sebbene questi siano argomenti validi sul motivo per cui Smith dovrebbe essere perdonato, altri hanno sostenuto che ciò che Smith ha fatto durante gli Oscar ha cambiato la sua immagine. La gente era imbarazzata nel vedere un attore famoso schiaffeggiare un comico, figuriamoci vederlo trasmesso in diretta dalla televisione nazionale e internazionale. Queste persone hanno anche ricordato ai difensori che ciò che Smith ha fatto è stato visto come un’aggressione fisica e non ci sono scuse per farla franca. Anche se era in nome della “difesa di sua moglie”.

Guardo ancora Will allo stesso modo. È ancora un bravo ragazzo. Dovete smetterla di fottere con lui 😂 tutto ciò che Will fa è cercare di essere una brava persona e mostrare vulnerabilità. — Alyse AK (@alyseakmusic) 29 novembre 2022

Sono sicuro che se un collega parlasse male di tua moglie in Microsoft, sarebbe motivo di licenziamento… non paragoniamo gli Oscar a un ambiente aziendale — Il Principe (@PrinceCharmingP) 29 novembre 2022

Ti piace dire che le persone hanno reagito in modo eccessivo, ma ti garantisco che se hai fatto uno scherzo e qualcuno ti ha schiaffeggiato, non importa quale fosse la loro giustificazione, ti offenderesti se ti mettessero le mani addosso e saresti pronto a reagire . Era “nobile”, sì. È stata un’aggressione, sì. – Thee ORIGINAL King Kusha (@AKASteffon) 29 novembre 2022

Anche senza conoscere la reputazione in declino di Smith, Emancipazione ha già ricevuto brutti commenti sulla stampa. I critici hanno predetto che questo thriller drammatico non sarà un potente contendente ai premi del prossimo anno. Se vuoi vedere di persona se questo film è degno del perdono di Smith, Emancipazione uscirà nelle sale il 2 dicembre e successivamente su Apple TV il 9 dicembre 2022.