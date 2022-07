Il direttore di “Vengeance” BJ Novak condivide il processo creativo e i suggerimenti per la scrittura

E se ti stai chiedendo se Novak è qualcuno che segue i suoi stessi consigli, lo fa davvero, poiché ha indicato in una risposta separata di aver passato “circa cento milioni di bozze” per Vendetta.

La risposta è stata in risposta a una domanda sul processo di ripresa, dalla scrittura della sceneggiatura iniziale al risultato finale.

“A volte era troppo comico, a volte troppo meta, a volte troppo serio, a volte troppo sdolcinato… ho dovuto perfezionarlo davvero e ottenere un grande aiuto da produttori ed editori”, ha aggiunto Novak.

Questa tecnica di modifica di te stesso è utile anche per diventare una persona più divertente, come dimostra la risposta che Novak ha dato alla domanda su come diventare una persona più divertente.

“Oh, ho un ottimo consiglio per questo. Qualsiasi cosa borderline divertente – NON DIRE. Aumenta la tua media di battuta enorme.