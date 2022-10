Il destino di “Rust” è finalmente segnato, ma le accuse penali incombono ancora per Alec Baldwin

Fred Hayes / Getty Images per SAGindie

Circa un anno fa, si è verificato un tragico incidente sul set di un film western poco conosciuto con protagonista Alec Baldwin, che ha provocato la morte del membro della troupe Halyna Hutchins durante le riprese. Sulla scia dell’incidente, Ruggine ha interrotto la produzione, ma ora, quasi 12 mesi dopo, sono stati raggiunti degli accordi e il progetto è effettivamente pronto per vedere la luce del giorno.

Come riportato da Deadline questa mattina, Rust Productions e Ruggine la star e il produttore Alec Baldwin hanno trovato un accordo con l’eredità di Hutchins. Come parte dell’accordo, il suo vedovo Matthew è ora entrato a far parte del progetto come produttore esecutivo e riprenderà la produzione a gennaio con il cast originale di nuovo sul set.

Per chi non lo conoscesse, Hutchins è stato ucciso nell’ottobre 2021 quando a Baldwin è stata consegnata quella che gli è stato detto essere una pistola a elica fredda (che significa sicura) sul set del film nel New Mexico. Alla fine lo scaricò, colpì a morte Hutchins e ferì il regista Joel Souza. Hutchins morì più tardi lo stesso giorno. La famiglia Hutchins in seguito ha intentato una causa per omicidio colposo, ma in nuove osservazioni, la vedova Matthew afferma di non avere alcun interesse a riflettere su ciò che è accaduto e crede che alla fine sia stato uno sfortunato e orrendo incidente.

“Abbiamo raggiunto un accordo, soggetto all’approvazione del tribunale, per il nostro caso di omicidio colposo contro i produttori di Ruggine. Come parte di tale accordo, il nostro caso sarà archiviato. Non ho alcun interesse a impegnarmi in recriminazioni o attribuzioni di colpe (ai produttori o al signor Baldwin). Tutti noi crediamo che la morte di Halyna sia stato un terribile incidente. Sono grato che i produttori e la comunità dell’intrattenimento si siano uniti per rendere omaggio all’ultimo lavoro di Halyna”.

L’avvocato di Baldwin, Luke Nikas, afferma anche che il loro cliente è grato a tutti coloro che hanno aiutato a trovare una soluzione, anche se l’attore e altri non si sono ancora chiariti tutte le conseguenze legali. A settembre, Deadline ha messo le mani su una lettera del procuratore distrettuale di Santa Fe che richiedeva fondi per perseguire quattro persone in relazione all’incidente. Baldwin è stato nominato nel documento come un possibile imputato, sebbene non sia successo nulla in questo aspetto dell’incidente al momento del deposito di questa storia oggi. Sulla scia della morte di Hutchins, un certo numero di creatori, tra cui I ragazzi‘ Eric Kripke, si sono anche impegnati a non usare mai più pistole a salve.