Il creatore di “Metal Gear Solid” condivide i suoi pensieri su “Black Panther: Wakanda Forever”

Tra attacchi di genio creativo e intricate narrazioni per i suoi videogiochi, Hideo Kojima trascorre molto del suo tempo libero guardando film, ascoltando musica e condividendo i suoi pensieri e consigli sui social media. Ora il Metal Gear Solid il creatore ha annunciato di aver trovato l’ultimo film MCU un po’ sorprendente a causa dei suoi temi “insoliti”.

Come la più grande premiere del film alla fine del 2022, Black Panther: Wakanda per sempre è il discorso della città in questi giorni, soprattutto tra gli spettatori, quindi non è stato sorprendente conoscere il fan più accanito del mezzo – un uomo che, nonostante la sua leggendaria carriera nei videogiochi, afferma che il 70% del suo corpo è fatto di film – ha visto il film del supereroe e di conseguenza ha alcune riprese interessanti da condividere con il suo pubblico sempre presente.

Kojima si è rivolto a Twitter per spiegarlo Wakanda per sempre è un film che “va avanti senza un eroe”, ma trova la sua rappresentazione della politica interetnica e del ciclo della vendetta una scelta strana per un progetto Marvel.

2/2Il film è un film personale MEME che alla fine grida “Wakanda Forever”, ma rende anche omaggio al compianto Chadwick Boseman, che ha interpretato il ruolo. — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) 13 novembre 2022

All’uomo piace sempre giocare con la mente, anche quando si parla di altre opere d’arte, ma questa è un’opinione non specifica come tutte quelle che abbiamo sentito da lui su un film prima. Almeno non sta dicendo che la Marvel non è il cinema come altri stimati registi.

Kojima è attualmente impegnato a lavorare su diversi titoli; uno è un’esclusiva Xbox che va avanti con il nome in codice di Overdosementre l’altro è l’atteso sequel del 2019 Death Strandinganche se il regista aveva intenzione di tenere nascosto quel particolare seguito per almeno un po’ più a lungo.