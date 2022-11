Il creatore della serie fantasy annullata Netflix lancia la versione cinematografica da $ 100 milioni

tramite Netflix

A Netflix non importa quante persone si sintonizzano per i suoi ultimi programmi fantasy hot, perché l’ascia è pronta a oscillare in qualsiasi momento. I fan si stanno ancora riprendendo Gli imperfetti mordere i proiettili dopo una sola stagione di 10 episodi, ma almeno Destino: la saga delle Winx è riuscito a ottenere due corse complete dallo streamer prima di essere gettato nella pila degli scarti.

Il creatore Iginio Straffi ha evidentemente risposto molto bene al rifiuto, rivelando che ora ha in programma di montare una versione cinematografica della proprietà con un budget di $ 100 milioni. Acquistare uno spettacolo in scatola su varie reti e piattaforme on-demand è una cosa, ma un grande successo di budget è una bestia completamente diversa.

Come puoi immaginare, Straffi ha paragonato i suoi piani al mondo di Harry Potter e supereroi quando discutono del progetto con Variety, anche se nessuno ha ancora deciso di aumentare il finanziamento.

“Abbiamo iniziato con la serie TV, che aveva un budget più accessibile ed era un po’ più facile da finanziare. Netflix ci ha creduto e penso che abbiano ottenuto un buon ritorno. Questi comprenderanno non solo le relazioni tra i personaggi a scuola – che sono ciò su cui ruota la serie TV di animazione Rainbow – ma l’aspetto fantasy più epico del franchise: trasformazioni, battaglie con le streghe, le Trix, qualcosa di più simile a Harry Potter o film di supereroi”.

Non puoi criticare la sua dedizione alla causa, ma fare la versione hollywoodiana di bussare alle porte della gente e chiedere un’iniezione a nove cifre per dare nuova vita a un IP a cui è già stato dato lo stivale da Netflix in teoria non rende il lungometraggio Winx una vendita più facile. Poi di nuovo Straffi potrebbe ottenere esattamente quello che ha chiesto, quindi saremo curiosi di vedere cosa succede.