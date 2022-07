Il conto alla rovescia è iniziato nel nuovo trailer di “Oppenheimer”.

X

Per un film che uscirà nelle sale tra un anno, la stampa per Christopher Nolan Oppenheimer è stato positivamente vertiginoso. Preparati per un testa a testa in una battaglia a colpi di fioretto con l’attesissimo Barbie film al botteghino, sembra che Nolan volesse conquistare il pubblico con un nuovissimo ed enigmatico trailer di questo evento costellato di star.

Il film è interpretato da Cillian Murphy nei panni del Dr. J. Robert Oppenheimer, un fisico teorico che si dice sia responsabile della creazione della bomba atomica. I suoi sforzi, ovviamente, hanno contribuito al Progetto Manhattan, uno sviluppo dell’era della seconda guerra mondiale che ha devastato i membri delle potenze dell’asse.

Il trailer dichiara che il mondo è destinato a cambiare, un riferimento al lavoro di Oppenheimer e, sfacciatamente, alla futura uscita del film. Sfoggiando una cupa combinazione di colori, una colonna sonora percussiva inquietante e un conto alla rovescia fino al 21 luglio 2023, il trailer perfeziona la gravità di un film biografico di Oppenheimerla scala.

Protagonisti al fianco di Murphy ci sono Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr., Florence Pugh, Rami Malek, Jack Quaid e Gary Oldman.

Diretto da Christopher Nolan e distribuito da Paramount Pictures, Oppenheimer uscirà il 21 luglio 2023. Buona fortuna, Barbie.