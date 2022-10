Il compositore di “Andor” rivela i segreti del punteggio e i fan si interrogano sul lavoro quotidiano di Palpatine

Credito: Lucasfilm / Disney

Il weekend è alle porte, ma ci sono sempre nuovi aggiornamenti dal mondo di Guerre stellari. I fan stanno ancora rimuginando sulle ossa dell’episodio di questa settimana di Andorci sono alcuni nuovi contenuti perspicaci dietro le quinte da esaminare e discussioni sulle realtà quotidiane della vita nella galassia molto, molto lontana.

Il compositore Nicholas Britell spiega il pensiero alla base del Andor punto

Dalla scena di apertura dello spettacolo, quella di Nicholas Britell Andor il punteggio ha ricevuto molti elogi. È un netto allontanamento dal tradizionale Guerre stellari musica, evitando la fanfara roboante a favore di notizie più lunatiche e atmosferiche. Oggi vede l’uscita del Andor vol. 1 colonna sonora, e in un’intervista con StarWars.com, Britell ha rivelato che la sua musica sta cercando di sottolineare il mistero e il senso di scoperta dello spettacolo:

“Penso che la musica, proprio all’inizio e come, anche il primo tema principale del titolo, per esempio, ci sia una domanda. C’è un battito, e poi ce n’è un altro, e in qualche modo cresce, e stai imparando cos’è mentre succede, e poi ha un crescendo e poi si interrompe. Quindi penso che, in un certo senso, ci sia quasi una metafora per lo spettacolo. Questa idea che stiamo imparando, i personaggi stanno imparando. È qualcosa di un po’ diverso. È qualcosa di nuovo e la musica, si spera, sta fornendo anche un senso di quel senso di apprendimento e scoperta”.

Ha continuato rivelando che da bambino era ossessionato dalla trilogia originale e che era un sogno lasciare il segno nel franchise:

“Penso che sia difficile sopravvalutare quanto Guerre stellari, penso, è stata una parte di così tante delle nostre vite crescendo. Solo il fascino di esso e certamente come musicista e amante della musica, il suono di esso. Quindi sì, Guerre stellari occupa un posto molto iconico e un posto molto, molto speciale, credo, per tanti di noi, ma sicuramente per me”.

Vale la pena leggere l’intervista completa se sei interessato al pensiero musicale dietro il lavoro di Britell.

È Andor diretto alla gloria della stagione dei premi?

Andor non sembra avere lo stesso successo degli altri spettacoli Disney Plus, anche se è un successo di critica e irriducibile Guerre stellari i fan dicono che è lo spettacolo che hanno sempre sognato. Quindi, questo spettacolo pieno zeppo di grandi performance, set incredibili, scenografie killer e scrittura di prim’ordine potrebbe ottenere alcune vittorie durante la stagione dei premi? I fan sembrano pensarla così.

Dopotutto, Il Mandaloriano ha finora ottenuto un sorprendente 39 nomination e 14 vittorie nelle sue due stagioni, quindi gli Emmy sono chiaramente d’accordo con l’onore del franchise. Tuttavia, la maggior parte di Il MandalorianoLe vittorie sono state nelle categorie tecniche, con un’infarinatura di nomination come attore per Giancarlo Esposito e Timothy Olyphant.

Ci piacerebbe vedere Genevieve O’Reilly attirare l’attenzione per il suo eccellente Mon Mothma, così come Stellan Skarsgård per il suo camaleontico Luthen. Ma ehi, Diego Luna è proprio lì come l’eroe moralmente compromesso con rabbia bruciante verso l’Impero. La competizione quest’anno sarà ripida, ma speriamo che vedrà un po’ di amore quando ci avvicineremo alla stagione dei premi.

L’attacco dei cloni Il boss degli effetti visivi riflette su come il film ha aperto nuovi orizzonti

La trilogia prequel ha permesso a George Lucas di esplorare nuove possibilità nel cinema digitale, con La minaccia del Fantasma facendo un uso massiccio della CGI e presentando il primo personaggio principale completamente CGI. Ma è stato probabilmente il seguito L’attacco dei cloni che ha aperto più terreno come il primo lungometraggio mai girato interamente in digitale. Questa è ora l’impostazione predefinita per l’industria e il vicepresidente della post-produzione di Lucasfilm Mike Blanchard ha riflettuto sui primi passi per allontanarsi dalla celluloide.

Chiaramente, non è stato del tutto semplice, poiché racconta un incidente del primo giorno delle riprese:

“Avevamo ricevuto un test del film-out dal laboratorio, ed è stato terribile. Non sembrava giusto. Siamo riusciti a risolverlo, ma ha causato molto stress. Quello era sicuramente un punto basso perché era così tardi e avevamo fatto così tanto lavoro. … Non vuoi avere niente del genere all’undicesima ora per scuotere la fiducia della squadra. C’era così tanto in gioco e molte persone nel settore facevano attivamente il tifo contro di noi”.

Blanchard crede che non sarebbe stato possibile fare il salto senza che George Lucas spingesse per questo:

“Non c’è dubbio che abbia accelerato l’adozione delle riprese digitali in tutto il settore, ma non c’è davvero modo di quantificare quanto tempo ci sarebbe voluto senza che George spingesse i limiti. Il rischio che stava correndo non può essere sopravvalutato. … Ti garantisco che nessun capo studio avrebbe dato il via libera alla realizzazione di un film da 100 milioni di dollari con un nuovo sistema di telecamere. Ecco perché è così bello guardare indietro al viaggio ora. Non c’è nessun altro oltre a George con la visione e le risorse per averlo fatto. Avevo un posto in prima fila e te ne sarò grato per sempre”.

Cosa fa l’imperatore Palpatine tutto il giorno in ufficio?

Questa settimana Andor vide l’imperatore Palpatine perdere il nome, con il capo dell’ISB Wullf Yularen che diceva di essere stato in una riunione per informarlo della rapina ad Aldhani. L’idea del sinistro stregone spaziale che programma incontri con i suoi subalterni ha stuzzicato la fantasia Guerre stellari i fan, dicendo che “non possono immaginare Mr. Evil seduto in una sala riunioni a chiacchierare con burocrati casuali”.

Altri fan sottolineano che Palpatine ha trascorso la sua intera carriera come politico galattico e che gran parte del suo piano per diventare imperatore era basato su manovre politiche e negoziazioni. Anche così, dubitiamo che Palpatine presieda riunioni noiose sulla minuzia della gestione dell’Impero e preferirebbe sicuramente lasciare le cose più pratiche ai suoi fidati Moff.

Insieme a Andor mostrandoci di più su come funzionava l’Impero nei suoi primi giorni, speriamo in un’apparizione reale di Ian McDiarmid più avanti nella stagione. Non sembra mai perdere l’occasione di interpretare Palpatine, quindi incrociamo le dita Mon Mothma condivide una scena molto tesa con l’uomo che sta cercando di abbattere.

Ricordando Carrie Fisher in quello che sarebbe stato il suo 66esimo compleanno

Per Guerre stellari i fan Carrie Fisher saranno sempre dei reali. Oggi sarebbe stato il suo 66esimo compleanno e forse il tributo più toccante è arrivato da Mark Hamill, che ha postato alcune fantastiche immagini del dietro le quinte del loro tempo insieme sul set. Ci manchi ancora, Carrie.