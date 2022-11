Il CEO della Warner Bros. vuole realizzare altri film su “Harry Potter” con JK Rowling

Foto di Stuart C. Wilson/Getty Images

Il CEO di Warner Bros. Discovery, David Zaslav, non vuole solo pompare di più Harry Potter contenuto, ma anche riportare il sempre controverso JK Rowling fare così.

Durante una chiamata sugli utili del terzo trimestre, l’amministratore delegato ha parlato con l’interesse di realizzare ancora più film dal mondo dei maghi e con l’intento di riportare la Rowling all’ovile, nonostante i rendimenti decrescenti del Animali fantastici film. Parlando del futuro dei franchise Warner Bros., Zaslav ha sottolineato l’importanza che i film di questo grande marchio colpiscano i mercati esteri.

Zaslav crede che portare avanti un altro progetto con la Rowling potrebbe essere cruciale, dandogli la stessa importanza dei loro film DC e Il Signore degli Anelli. Intrigante, Harry Potter è quello strano in termini di box office.

“Al di fuori degli Stati Uniti, la maggior parte nel complesso, Europa, America Latina, Asia, ha il 40% delle sale che abbiamo qui negli Stati Uniti e c’è contenuto locale. Quindi, quando hai un film in franchising, puoi spesso guadagnare da due a tre volte la quantità di denaro che guadagni negli Stati Uniti, perché ottieni uno slot. E un focus sui grandi film che sono amati, che sono con i pali della tenda, che le persone se ne andranno presto dalla cena per andare a vedere – e ne abbiamo molti. Batman, Superman, Aquaman, se possiamo fare qualcosa con JK acceso Harry Potter andando avanti, Signore degli Anellicosa stiamo facendo Game of Thrones? Cosa stiamo facendo con molti dei grandi franchise che abbiamo? Siamo concentrati sui franchising”.

Riportare la Rowling a fare qualcosa di più di un ruolo cerimoniale in un altro Harry Potter il film sembra destinato a finire in fiamme. La Rowling si è fatta conoscere come una delle principali autorità sulla vendita di paure transfobiche, con i suoi continui like, retweet e pubblicazione di contenuti transfobici.

Il Animali fantastici la trilogia ha visto rendimenti decrescenti dalla sua prima uscita nel 2016, con ogni film che ha visto un calo di circa $ 200 milioni. 2022 I segreti di Silente ha incassato il più basso di qualsiasi film del franchise di Wizarding World, raggiungendo a malapena il pareggio con $ 405 milioni.

La Rowling è stata la scrittrice di tutti e tre i film e, con la travolgente performance dei trequel, sembra che la connessione della Rowling possa essere in parte da biasimare. L’opinione pubblica è andata molto contro la Rowling, con l’interesse di Zaslav a collaborare con lei che suona ulteriormente come un desiderio di morte per le pubbliche relazioni.

A Zaslav non importava molto di come si presenta ai fan delle proprietà prima, con il nuovo CEO che supervisiona tagli spietati all’animazione in particolare, insieme al controverso sventramento del già filmato Cattiva ragazza.