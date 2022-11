Il capitolo centrale di un’epica trilogia navale ingoia un sacco di marinai in streaming

A seguito del post-Gladiatore boom che lo ha visto brevemente diventare il genere preferito del settore per un minuto caldo, le epopee storiche veramente grandi sono diventate sempre più poche e lontane tra loro. In effetti, spesso devi guardare oltre le coste di Hollywood per trovare i migliori esempi recenti, ed è qui che entra in gioco la trilogia Yi Sun-sin di Kim Han-min ancora incompleta.

A partire dal 2014 con L’ammiraglio: correnti ruggentifinora sono stati pubblicati solo due dei film di guerra travolgenti, ma capitolo conclusivo Noryang: Il Mare della Morte le riprese sono terminate lo scorso anno ed è in attesa di una data di uscita. Che se ne va Hansan: Drago nascente nel mezzo, con il piacere visivo sbalorditivo che sta attualmente salpando per la fascia alta delle classifiche di streaming.

tramite Lotte Entertainment

Secondo FlixPatrol, il secondo film coreano di maggior incasso dell’anno che ha incassato 57 milioni di dollari dalla sua corsa nelle sale è diventato una storia di successo tra i primi 10 in più nazioni in tutto il mondo, ed è pronto per alzare la bandiera ancora più in alto il momento in cui raggiungiamo il fine settimana. Le recensioni sono state forti su tutta la linea e un tempo di esecuzione di 129 minuti è certamente breve, dato che progetti di questo tipo possono regolarmente disturbare tre ore.

Nel 1592, la Yi Sun-sin di Park Hae-il e la sua flotta si ritrovano a combattere contro la marina giapponese e le sue minacciose navi da guerra, mai viste prima. Tuttavia, il nostro astuto protagonista ha un’arma segreta nella manica e si prepara a schierare il Geobukseon – altrimenti noto come “nave tartaruga” – per invertire la tendenza. È un prequel di Noryangperò, quindi non aspettarti che la storia sia prevedibile.