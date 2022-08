Il capitolo 4 sarà il film più lungo del franchise

Immagine tramite Summit Entertainment

Sono passati tre anni dall’ultimo John Wick il film si è concluso con il nostro protagonista che è caduto a capofitto dalla cima dell’edificio Continental sull’asfalto di New York. Il micidiale assassino ha senza dubbio riportato molte ferite, forse soprattutto al suo orgoglio, ma se Winston e il resto dell’Alta Tavola pensano di potersi sbarazzare così facilmente della tempesta di Wick, hanno un’altra cosa in arrivo.

Infatti, secondo quanto ha detto il regista Chad Stahelski a Collider in una recente chat, l’ancora senza titolo capitolo 4 sarà il film più lungo della serie. Considerando che Parabellum era di 2 ore e 11 minuti, poi la prossima rata durerà almeno per quell’importo, e poi un po’. Stahelski ha anche fornito un aggiornamento generale sullo stato della post-produzione, rivelando che il montaggio finale è quasi terminato.

“Siamo all’ultimo tratto per il blocco immagine, e poi abbiamo la nostra musica VFX. Ma questo è il più lontano che abbia mai visto, così tanto in post. Amiamo la musica che abbiamo finora. Abbiamo ancora Tyler Bates che esegue la composizione di alcune delle sequenze più grandi. Gli effetti visivi arriveranno per tutto il resto dell’anno. Ma siamo pericolosamente vicini. Nella nostra modifica, per quanto riguarda il blocco immagine, siamo a pochi minuti dal blocco. Le nostre sequenze sono terminate. Il film è sostanzialmente finito. Probabilmente ci sono ancora alcune settimane di ritocco in generale, poi chiudiamo l’immagine e ci occupiamo del suono della musica e degli effetti”.