Il bottino Sensation Sex-Crazed di Netflix chiama la Top 10 in 89 Paesi

Nonostante sia stato clamorosamente stroncato dalla critica, la trilogia di film inesorabilmente eccitante di Netflix 365 giorni e palpitante serie di grande successo Sesso/Vita ha attirato cifre mostruose di spettatori e possiamo azzardare un’ipotesi sul perché. Se estrapoliamo i dati, possiamo dedurre che gli abbonati non possono resistere al richiamo di contenuti originali stuzzicanti, con L’amante di Lady Chatterley fornire le prove più recenti.

Una delle principali differenze è che i critici sembrano essere gli unici a non aver dato un bel colpo all’ultimo regista Laure de Clermont-Tonnerre, con l’adattamento letterario che vanta un punteggio di Rotten Tomatoes dell’85% per completare il suo quasi identico 86 percentuale di valutazione degli utenti.

Credito: Netflix

La rivisitazione di un lungometraggio di un romanzo scritto alla fine degli anni ’20 non sembra esattamente il genere di cose che attirerebbero il pubblico sotto il colletto, ma saremmo negligenti nel chiederci quanti progetti di un genere simile si arrabbino. fare l’amore sul suolo della foresta, scherzi vivaci in un prato e la vecchia castagna di dire addio per sempre attraverso i mezzi di un sensuale cagnolino.

È anche un commovente e intimo ritratto del risveglio sessuale di una donna di fronte alla tragedia personale e al peso delle aspettative che derivano dall’essere parte della nobiltà terriera, ma è molto più facile per il team di marketing e i guru dei social media concentrarsi sul aspetti più salaci della storia.

Per essere onesti, ha funzionato a meraviglia, con il nome FlixPatrol L’amante di Lady Chatterley come un successo nella Top 10 in non meno di 89 paesi da quando è stato aggiunto alla libreria, anche se ha rispecchiato il suo personaggio principale arrivando secondo come sempre, questa volta dietro Troll, la caratteristica creatura ricca di effetti.