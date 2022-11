Ian Lara: recensione della commedia romantica

Caricamento dati JustWatch…

Riepilogo

Ian Lara: commedia romantica mette in evidenza uno dei migliori cabarettisti emergenti. Uno speciale brillante e divertente.

Esaminiamo lo speciale di stand up comedy della HBO Max Ian Lara: Romantic Comedy, che uscirà l’11 novembre 2022.

Ian Lara è uno dei nomi più in voga nello stand-up commedia spazio in questo momento. Ha visto una rapida ascesa negli ultimi anni. Lo ha portato a fare il suo primo special per HBO in Ian Lara: commedia romantica. Continua a buttarlo fuori dal campo da baseball? Immergiamoci.

Mentre ho iniziato a disfare le valigie l’apertura di speciali stand-up. Hai alcune delle stelle più grandi, tipo Gabriele Iglesias e Kevin Hart, che vanno per quell’enorme palco con alcuni effetti selvaggi. Tuttavia, mi viene spesso in mente l’intimità di un fumetto che fa una stanza più piccola e quella sensazione personale che hai con il pubblico. Subito dietro, hai notato che con Ian è uno spazio stretto e piccolo, e puoi sentire quella folla ruggire come se fossimo tra il pubblico, il che rende il tutto leggermente più personale.

Non è una sorpresa. Inizia con battute sulla pandemia. Per fortuna, Lara ha consegnato del materiale con un approccio diverso. Non è rimasto lì a lungo (cosa che ho apprezzato) e da qui Lara seziona le cose belle della vita tra mangiarsi il culo, vacanze di gruppo e terapia. Probabilmente lo stai leggendo e stai pensando “che combo interessante” e mentre hai ragione, mio ​​Dio, la gamma del mio ragazzo Lara è impressionante. Un comico in ascesa non è mai timido o spaventato da nulla.

“Immagino che risolva il dibattito su chi è più arrapato tra uomini e donne. Ero disposto a perdere la mia visione per un sei in Minnesota”.

Una delle cose che ho amato della consegna di Lara è il modo in cui è come una chiusura seguita da un grande pugno. Racconta metodicamente la sua storia in un modo che ti porta avanti per questo viaggio, sei agganciato e boom, ti colpisce con un più vicino che ti tiene in sospeso. Ciò che lo rende ancora più divertente è quanto sia precisa la battuta finale.

Un’altra cosa che amavo di Lara era quanto si divertisse sul palco. Non sto dicendo che i comici che lo fanno da molto tempo non si divertono. Tuttavia, c’è qualcosa in un comico che si sta arrampicando per arrivare in cima con una personalità più divertente riguardo alle loro battute. È lassù a vivere la sua vita migliore e lo adoro.

Complessivamente, Ian Lara: commedia romantica è una delle migliori battute per gli speciali di scherzo del 2022. Mostra un comico desideroso di affrontare qualsiasi tipo di argomento per far ridere il suo pubblico. Lara è qualcuno che sarà sul mio radar andando avanti perché mi ha fatto ridere per oltre 40 minuti di fila. Questo speciale è entrato facilmente nella mia top five dell’anno. Non vuoi perderti questo quando uscirà su HBO Max.

Cosa ne pensi di Ian Lara: Commedia romantica? Commenta qui sotto.

