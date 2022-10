I teorici del MCU si chiedono chi potrebbe essere il prossimo eroe degno di Mjolnir

Immagine tramite Marvel Studios

Dall’iconico scudo di Capitan America all’erba a forma di cuore di Black Panther, il Universo cinematografico Marvel ha avuto la sua giusta dose di oggetti simbolici che sono stati usati per tramandare alcuni amati mantelli attraverso generazioni di campioni.

A parte la domanda se il sangue di Bruce Banner possa essere considerato un oggetto del genere, l’ultimo esempio che abbiamo visto fuori dall’MCU è Mjolnir, il martello che per primo ha portato Thor Odinson nell’arena nel 2011 e in seguito si è ritrovato nella degna presa di Jane Foster oltre un decennio dopo Thor: Amore e tuono. Purtroppo, il suo tempo come Mighty Thor è stato di breve durata, lasciando Mjolnir senza una mano permanente in cui abitare mentre Stormbreaker continua a dargli l’occhio laterale “non pensarci nemmeno”.

Questo ha lasciato alcuni fan felici e contenti che si chiedessero dove potrebbe portare il viaggio di Mjolnir dopo; dopo i turni di Thor, Steve e Jane con l’arma leggendaria, chi potrebbe inserirsi come quarto detentore? Fortunatamente, la Fase Quattro ha portato con sé alcuni candidati intriganti e la gente di r/marvelstudios sta facendo buon uso della diffusione alla ricerca del successore di Mjolnir.