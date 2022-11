I sostenitori di “Star Wars” hanno ancora la pelle d’oca da una delle battaglie più belle del franchising

Una delle grandi promesse del Guerre stellari la trilogia prequel era che avrebbe finalmente mostrato i Jedi al culmine dei loro poteri. Nella trilogia originale, sono quasi sradicati, e sebbene Luke sia sorprendentemente abile per qualcuno che ha iniziato il suo addestramento in tarda età, tutti si chiedevano cosa potesse ottenere un Cavaliere Jedi completamente addestrato al suo apice.

Entrano Qui-Gon e Obi-Wan La minaccia del Fantasma consegnato su quel fronte, ma non è stato fino a quando L’attacco dei cloni e la Battaglia di Geonosis che abbiamo visto i Jedi combattere in massa. Ciò ha visto innumerevoli Maestri Jedi, Cavalieri e Padawan schierarsi contro un esercito di droidi. Certo, il resto del film non è particolarmente bello, ma questa sequenza ha mostrato qualcosa Guerre stellari i fan stavano aspettando da un quarto di secolo per vedere.

Ora, i fan stanno dando alla sequenza ancora più amore, sostenendola come un punto culminante dei prequel: