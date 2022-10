I sostenitori di “Star Wars” discutono sui meriti di un tipo completamente diverso di trilogia

La relazione tra Anakin Skywalker e Obi-Wan Kenobi è al centro del Guerre stellari saga. Obi-Wan considerava Anakin un fratello e fu determinante nell’addestrarlo come Jedi fin dalla tenera età dopo aver fatto una promessa al morente Qui-Gon Jinn. I due hanno continuato a combattere fianco a fianco nelle Guerre dei Cloni, sono stati rinomati come uno dei più potenti duetti Maestro Jedi/Padawan e insieme hanno cambiato il corso della storia galattica.

Ma, come tutti sappiamo, la loro relazione si è conclusa in modo ardente su Mustafar quando Anakin si è rivolto al Lato Oscuro. Obi-Wan lasciò Anakin a morire su quella miserabile roccia, anche se ciò che era rimasto di lui fu raccolto dall’Imperatore, infilato in un’armatura cyborg e divenne Darth Vader.