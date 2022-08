I sostenitori dell’MCU condividono le loro deviazioni meno preferite dai fumetti

Immagine: Disney Plus

Tutti conoscono le parti brillanti del Universo cinematografico Marvele come il franchise abbia abilmente adattato elementi più bizzarri dei fumetti: ma per quanto riguarda le decisioni dropkick?

I cambiamenti universalmente popolari sono stati cose come Wong che è diventato un tosto, M’Baku ha ricevuto profondità, Killmonger è diventato un cattivo a tutto tondo e ha saltato la terribile relazione di Hank Pym con sua moglie. Non sono tutti cambiamenti solidi, però, e i fan ora parlano delle peggiori deviazioni fatte dal materiale originale.

I sostenitori della Marvel sono generalmente positivi nei confronti delle caratterizzazioni, quindi il filo ha evidenziato interessanti tagli profondi lasciati fuori dai fumetti.

Potrebbe essere difficile da capire, ma Occhio di Falco e Capitan America hanno una profonda amicizia in molti dei fumetti originali. Nei film, questo è per lo più ridotto a Occhio di Falco che viene reclutato dalla parte di Cap durante Capitan America guerra civile. Brutalmente, però, un altro commento descriveva Clint Barton nei fumetti in un modo molto poco gentile.

Poi c’è l’intero potenziale uso improprio di AIM nell’MCU fino ad oggi. Introdotto in Uomo di ferro 3, nel quasi decennio da allora se ne è sentito a malapena un odore. Un commentatore ha avuto un’idea eccezionale per risolvere questo problema, anche se è troppo tardi per Mysterio per essere stato il capo della squadra.

MODOK è confermato per Ant-Man e la Vespa: Quantumaniaquindi forse potrebbe riportare AIM, ma non sembra molto probabile dato che si crede che sia Darren Cross / Yellowjacket.

Età di Ultron forse non è il massimo Vendicatori film, ma ha uno dei cattivi più interessanti dell’universo in Ultron. Creata tradizionalmente da Hank Pym, questa versione è nata dalle menti di Tony Stark e Bruce Banner.

Anche il problema dei cattivi della Marvel è molto reale. Così spesso i cattivi brillanti vengono uccisi troppo presto, e prima che i fan possano dare allo studio il feedback che vogliono vederne altri. Non cercare oltre Killmonger Pantera neraa cui è stato assegnato uno degli archi narrativi più avvincenti per un antagonista nel MCU.

Detto questo e fatto, la maggior parte dei cambiamenti è stata per il meglio. Anche semplici cambiamenti come il modo in cui Ms. Marvel ottiene i suoi poteri mostra l’intenzione di lasciare il pubblico indovinato, ma le persone troveranno sempre modi nuovi e interessanti per esprimere la propria opinione su qualsiasi cosa relativa al MCU.