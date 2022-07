I sostenitori della fantascienza si lamentano dei sequel di “John Carter” che sono scappati

tramite Disney

Nonostante sia entrata nei libri di storia come una delle più pesanti bombe al botteghino di tutti i tempi, John Carter ha trascorso l’ultimo decennio coltivando una considerevole base di fan, e non sarebbe poi così difficile definire l’epopea di fantascienza di successo di Andrew Stanton un vero cult.

Ovviamente, sarebbe stato bello se il pubblico si fosse presentato in quel momento, ma una campagna di marketing confusa difficilmente ha dipinto l’adattamento di Edgar Rice Burroughs come un cinema da non perdere. Non era solo il titolo blando, ma tutto il filmato dipinto John Carter come un’avventura intergalattica derivata che la gente aveva visto molte volte prima, un terribile colpo di ironia quando il materiale originale ha ispirato tutto da Guerre stellari a Avatar.

Stanton è recentemente salito sul palco per una retrospettiva al San Diego Comic-Con, dove ha offerto alcuni dettagli sui suoi piani abbandonati Principessa di Marte e Signore della Guerra di Marteuna trilogia che sarebbe culminata in un’invasione marziana della terra che solo l’eroe del titolo di Taylor Kitsch è stato in grado di fermare.

Naturalmente, il John Carter la società di apprezzamento è uscita in pieno vigore subito dopo, lamentando la perdita di quello che aveva il potenziale per essere un trio stellare di spettacoli cosmici.