I simpatizzanti dei predatori affermano che i cacciatori di taglie alieni non sono perdenti dopotutto

Per una specie considerata tra i cacciatori d’élite nella storia del cinema, gli Yautja, gli iconici alieni dai dreadlock resi famosi dal Predatore franchise, non hanno esattamente il miglior track record quando si tratta di tornare tutto intero. Da Schwarzenegger a Midthunder, c’è sempre qualcuno che assicura che la morte sia in pericolo per gli alieni pesantemente armati.

In precedenza abbiamo trattato una teoria che cercava di spiegare il loro tasso di mortalità, suggerendo che la Terra è una sorta di missione extra-credito in cui i soldati più mediocri degli Yautja vengono inviati per dimostrare di meritare un posto tra le fila dei cacciatori. Ma un utente non lo sta comprando.

Prendendo r/movies per sostenere il loro caso, un Redditor ha suggerito che i membri di Yautja che abbiamo visto sul grande schermo non sono i falliti, ma i tirocinanti.