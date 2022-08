I produttori di “Rings of Power” affrontano la rivalità con “House of the Dragon”

tramite Amazon Studios

Per tutto il tempo che qualcuno vuole ricordare, la gente ha messo la Terra di Mezzo di JRR Tolkien contro Westeros di George RR Martin. Ora, con solo dieci giorni che separano i rispettivi adattamenti live-action, quelli di Amazon Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere e HBO Casa del Dragola comunità online è quasi sicura per fare confronti tra i due spettacoli.

Non sorprende che Martin faccia il tifo per la sua serie per dare a Tolkien una corsa per i suoi soldi, ma sembra che gli showrunner JD Payne e Patrick McKay non siano preoccupati di competere con i Targaryen e i loro draghi.

Venerdì, durante un tour stampa alla Television Critic Association (per Il giornalista di Hollywood), ai produttori è stato chiesto di affrontare le possibili complicazioni dei due spettacoli in anteprima così vicini l’uno all’altro, dopodiché McKay ha detto che non gli importava di cosa potrebbe accadere “in un altro regno da qualche altra parte”.

“Ne abbiamo parlato molto. Viene fuori e capiamo perfettamente da dove viene la domanda. Non pensiamo allo spettacolo in termini di genere o altri spettacoli potrebbero essere là fuori. Ci pensiamo [Tolkien], il lavoro della sua vita stava creando questo mondo. Questa è la Terra di Mezzo di Tolkien e le regioni oltre la Terra di Mezzo e volevamo solo essere fedeli a questo e in qualche modo soffocare e dimenticare ciò che potrebbe accadere in un altro regno da qualche altra parte”.

Robert Aramayo, che interpreta Elrond in Gli anelli del potere ma è anche accreditato per la sua interpretazione del giovane Ned Stark Game of Thronesera al tour stampa e ha spiegato che non sente alcun tipo di “rivalità” tra i due spettacoli.

“Non sento rivalità, i materiali sono così diversi. Amo la fantasia. Quindi ora ovviamente possiamo guardare più fantasy, che non può mai essere una brutta cosa.

Indipendentemente da come potresti sentirti nei confronti di entrambi i franchise, le parole più sagge non sono mai state pronunciate. Forse invece di confrontare i due, i fan dovrebbero semplicemente essere contenti di vivere in un’era in cui due delle loro storie più amate stanno ricevendo il trattamento live-action allo stesso tempo, e da giganti del settore come Amazon Studios e HBO, nientemeno che .

Gli anelli del potere debutterà il 2 settembre su Prime Video.