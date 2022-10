I produttori anticipano la seconda stagione più oscura mentre vengono svelati i piani inaspettati di Sauron per la Terra di Mezzo

Immagine tramite Prime Video

Più di cinque anni dopo che Amazon ha raggiunto un accordo con la Tolkien Estate da portare Il Signore degli Anelli sul piccolo schermo, la prima stagione della loro impresa più ambiziosa fino ad oggi, Gli anelli del potereè stato finalmente presentato in anteprima su Prime Video nelle ultime settimane e ha invitato il pubblico a tornare sulle dolci colline della Terra di Mezzo per un’altra avventura, questa volta ambientata nella Seconda Era.

Nonostante tutte le sue carenze, specialmente se confrontato con l’intramontabile capolavoro cinematografico di Peter Jackson, lo spettacolo è riuscito a concludere le cose con una nota alta, offrendo un finale che non solo toccava le loro domande più importanti, ma impostava le trame future in modo tale da mantieni accese le fornaci della comunità online fintanto che gli showrunner e il loro team impiegano a finire il lavoro sulla seconda stagione. Secondo i rapporti ufficiali, la produzione è a buon punto, con l’intenzione di muoversi il più rapidamente possibile per un progetto di queste dimensioni. Non potrebbero benissimo passare altri 18 mesi a girare la seconda stagione come hanno fatto con la prima corsa adesso, vero?

Ma anche con tali misure, ci vorrà molto tempo prima che vedremo qualcosa della seconda stagione, quindi immagina il nostro sollievo nell’apprendere che i cervelli dietro lo spettacolo sono disposti a parlare del loro processo creativo che entrerà nella prossima serie di episodi. Analizziamo tutto questo e molto altro in quello di oggi Gli anelli del potere arrotondare.

Gli anelli del potere lo showrunner promette una seconda stagione più oscura e spaventosa

Tolkien stans difficilmente associa parole come “dark” e “grintoso” con la Terra di Mezzo che hanno imparato a conoscere e ad amare fin dai primi anni ’50. Potrebbe anche essere un dolore al collo per quanto Gli anelli del potere i produttori lo vedono perché sostanzialmente significa andare contro la corrente generale dei generi speculativi e high fantasy.

Ciò non significa che metteranno alla prova i limiti di ciò che funziona e ciò che non funziona, e lo hanno detto in una recente intervista. “La stagione 2 è fondamentalmente diversa in quanto il nostro cattivo principale è in giro”, ha annunciato il produttore esecutivo Lindsey Weber in una chat con Deadline. “Sarà più grintoso, più intenso, forse un po’ più spaventoso.”

Sauron ha piani inaspettati per la Terra di Mezzo

Mentre Gli anelli del potere non sta esattamente andando per un arco di redenzione quando si tratta di Sauron, sembra che gli sceneggiatori abbiano deciso di portarlo lungo un percorso più sfumato. Secondo l’attore di Halbrand Charlie Wickers – che è stato rivelato come il grande cattivo titolare nel finale – l’obiettivo di Sauron non è quello di diffondere il caos, ma di “riorganizzare” e “riabilitare” la Terra di Mezzo. Nelle sue stesse parole: “Penso che il suo obiettivo fosse creare un paradiso indipendente separato da Valinor per far dispetto agli dei”. Potremmo andare dietro a quell’idea, tranne per il fatto che lui è, beh, assolutamente e inconsolabilmente malvagio.

Morfydd Clark non sapeva della svolta di Sauron… proprio come Galadriel

Che vorremmo accettare o meno quella realtà, non c’è altro modo per spiegare cosa è successo: Sauron ha interpretato Galadriel come un violino. Il Signore Oscuro è apparso nelle vesti del cosiddetto Re delle Terre del Sud dal secondo episodio e ha ottenuto quasi tutto ciò che si era prefissato di fare. Naturalmente, a suo merito, se non fosse stato per la vigilanza della Dama di Galadhrim all’ultimo secondo, avrebbe potuto corrompere anche i tre anelli del potere elfico.

Ciò che ha contribuito a vendere ulteriormente questa illusione è stata l’ignoranza di Morfydd Clark. L’attrice gallese ha recentemente rivelato di essere stata all’oscuro di Halbrand per molto tempo, e anche quando le hanno detto la verità, è stato verso la fine della produzione che ha appreso come avrebbe scoperto il suo personaggio.

Per ora, tutto ciò che possiamo fare è applaudire il Signore Oscuro, se non altro oltre alla sua astuzia, che non è seconda a nessuno. E sì, stiamo contando Morgoth. Ben interpretato, Sauron. Ben fatto.