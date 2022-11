I Potterhead condividono i cambiamenti canonici che sentono le esigenze della serie

Foto via Warner Bros.

Harry Potter ha attraversato un bel giro sulle montagne russe negli anni da quando ha appreso della posizione divisiva di JK Rowling sulla comunità trans. I Potterhead hanno dovuto lottare con il loro amore per la serie, combattendo anche il senso di colpa per aver approvato un prodotto creato dalla Rowling. La battaglia è stata in salita, e questo non include nemmeno l’arretrato di cambiamenti canonici di cui credono che la serie abbia bisogno.

Sono passati 11 anni da allora I doni della morte concluso, e ora che tutto è stato completamente digerito, i Potterheads sono tornati con le loro penne rosse in bilico. In effetti, il senno di poi è il 2020 per coloro che una volta pensavano che tutto ciò che il mondo magico ha toccato fosse d’oro. Quando è stato incaricato di riflettere su quali cambiamenti canonici secondo loro avrebbero migliorato la tradizione, Potterheads ha riempito il thread r/harrypotter con più di poche possibilità.

Il cambiamento che ha ricevuto più attenzione è stata la trama di Hagrid. Il fatto che Rubeus Hagrid, guardiacaccia e professore di Cura delle Creature Magiche, non abbia mai avuto la possibilità di finire la scuola e riguadagnarsi l’uso della sua bacchetta dopo essere stato incastrato per l’apertura della Camera dei segreti è un punto dolente per molti. Potrebbe essere stato scagionato da tutte le accuse alla fine del La Camera dei Segretima perché doveva fermarsi qui?