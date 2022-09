I pessimisti di Pandora si chiedono se “Avatar 2” possa raggiungere anche un miliardo

Sono passati 13 anni dall’uscita di Avatar, eppure rimane il film con il maggior incasso di tutti i tempi. Con oltre un decennio tra l’uscita del primo e del secondo film del franchise, alcuni spettatori non credono che sia possibile per il La via dell’acqua per eguagliare il successo al botteghino del suo predecessore.

Redditor Electrical-Cherry-83 si è rivolto al subreddit r/Movies per esprimere i propri dubbi sul fatto che seguirà le orme del primo film e guadagnerà $ 1 miliardo. Affermano che non c’è abbastanza buzz sulla sua uscita e l’aumento del tasso di inflazione potrebbe avere un impatto negativo sull’affluenza del pubblico. Hanno posto la domanda agli altri fan del cinema: “Come sarà Avatar 2 esibirsi al botteghino? Raggiungerà un miliardo di dollari in tutto il mondo?”