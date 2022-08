I migliori film horror sul ritorno a scuola di tutti i tempi

Mentre i giorni da cani dell’estate si abbattono su di noi, è difficile non lamentarsi della fine delle notti tarde e delle pigre giornate calde in piscina. Per molti, questo periodo dell’anno segna l’inizio delle funzioni scolastiche, dei compiti, delle conferenze degli insegnanti e delle feste scolastiche. Per gli amanti dell’horror, significa l’inizio della stagione spettrale. L’autunno non è solo buono per il latte e la zuppa di spezie di zucca. È anche per case infestate, film dell’orrore e un sottogenere di film molto specifico. I film horror a tema scolastico non sono per tutti ma per chi li ama; sono tutto. Questo periodo dell’anno, mentre gli insegnanti preparano le loro classi e gli studenti preparano i loro zaini, è il momento perfetto per rivisitare il terrore dell’istruzione con i migliori film horror che celebrano la scuola.

Screenshot del trailer ufficiale

Carrie

L’OG dell’horror scolastico è anche un messaggio duraturo su crudeltà, disagio per la maggiore età e oppressione. Il capolavoro di Stephen King è stato rifatto e seguito più volte di quante ne possa contare, ma l’originale di Sissy Spacek è di gran lunga il migliore.

La facoltà

Adolescenti graziose e insegnanti incredibilmente attraenti fanno del liceo un incubo in questo gioiello sorprendentemente divertente della fine degli anni Novanta. Clea DuVall, Jordana Brewster e Josh Hartnett sono i protagonisti di questo cast stellare in questo film spesso trascurato. È il mio piacere colpevole preferito sulla lista dell’orrore di ritorno a scuola.

Comportamento inquietante

La giovinezza disamorata in me ama la natura ribelle di questo film horror della fine degli anni ’90. Come una piantagrane goth, Katie Holmes è da morire, e lo strano colpo di scena di fantascienza era in anticipo sui tempi. Penso che non possano mai esserci troppi film tipo Stepford Wives.

Ragazze della tragedia

Due ragazze adolescenti con un canale YouTube e un’ossessione per la morte e la fama usano la loro piattaforma per diventare le prossime regine slasher. È scritto in modo intelligente e più sul naso di quanto sia comodo. Punti bonus per il ruolo di Jack Quaid nel brillante film di Amazon The Boys.

Per gentile concessione di Mezzanotte IFC

Coltelli e pelle

Una volta l’ho descritto come “se Twin Peaks fosse un musical per annusare le mutandine”, anche se suona folle, il film è abbastanza oscuro e abbastanza strano da essere ipnotizzante. È iper-serio e cupo come la notte, ma se ti piacciono le cose bizzarre e lunatiche, non puoi sbagliare con questo look all’interno di un liceo travagliato.

Serata del ballo di fine anno

Jamie Lee Curtis è una dea dell’orrore e Prom Night è un gioco super divertente attraverso il ritorno all’horror scolastico. Come le centinaia (se non migliaia di film come I Know What You Did Last Summer) di film horror di vendetta che sono seguiti, la storia è semplice. Un paio di ragazzi fanno qualcosa di terribile e cercano di nasconderlo. Che ha risultati disastrosi. Questo è un ballo di fine anno che non è Pretty in Pink.

Screenshot del trailer ufficiale

il corpo di Jennifer

Vieni per Amanda Seyfried e Megan Fox, ma rimani per la sceneggiatura nitidissima. La regista Karyn Kusama (The Invitation) e la scrittrice Diablo Cody si uniscono per fornire una delle migliori storie horror femministe del nostro tempo. Questa è la commedia nera al suo meglio, e Fox e Seyfried sono perfetti insieme. Non si prende sul serio, e nemmeno tu dovresti. Divertiti e basta!

Il mestiere

L’originale del 1996 è di gran lunga superiore al recente remake. L’intero cast dell’ensemble è fantastico, inclusi Robin Tunney, Fairuza Balk, Neve Campbell e Rachel True. Un altro essenziale per il ritorno a scuola Scream’s Skeet Ulrich ottiene ciò che gli sta succedendo, il che è divertente. Queste streghe in crescita sono stanche di essere prese di mira e reagiscono fino a quando non iniziano a combattersi tra loro.

Kristy

Tutti quelli che sono andati al college hanno sentito storie su quell’unica sala in cui non vorresti mai andare da solo. Questa storia di ritorno all’università sfrutta la studentessa solitaria che viene perseguitata da qualcosa di pericoloso mentre si ferma per la pausa del Ringraziamento. In termini di thriller di sopravvivenza, non è rivoluzionario, ma Haley Bennett è brava e il film è una visione veloce.

La figlia della giacca nera

Questo refrigeratore molto dibattuto è perfetto per coloro che amano sezionare il film dopo averlo visto per trovare tutti gli indizi che si sono persi la prima volta. Kiernan Shipka di Sabrina ed Emma Roberts di American Horror Story sono molto bravi nel classico sottovalutato di Oz Perkins.

Grido

Il film che ci ha dato le regole per sopravvivere a un film horror moderno è ancora il migliore. Il cast è pieno di talento e la rivelazione dell’assassino è sorprendente, non importa quante volte l’hai vista. Il recente riavvio è stato divertente, ma Neve Campbell merita di essere pagata. No, detto!

So cosa hai fatto l’estate scorsa

Il cast è eccellente e così dolorosamente alla fine degli anni ’90 che è difficile non ricordare i bei vecchi tempi di Buffy L’ammazzavampiri, Party of Five e Scooby Doo. Certo, c’era uno stuolo di questo tipo di film per adolescenti, ma rimane uno dei migliori. Ci sono alcune scene tese, ed è una corsa da brivido che non molla mai.

pidocchi

In questa svolta sulla storia familiare, una banda di insegnanti deve combattere per la propria vita quando i suoi studenti si trasformano in mostri selvaggi. Elijah Wood, Rainn Wilson e l’incomparabile Alison Pill di Amazon’s Them sono straordinari. Questa è una visione imperdibile ed essenziale per tutti i genitori e gli insegnanti degli insegnanti delle scuole elementari.

Natale nero

Per gentile concessione di Shudder

Il risveglio

Prima che Rebecca Hall ci facesse impazzire in Resurrection e The Night House, ci stava spaventando in questo pezzo d’epoca ambientato in un collegio inglese. Questo film horror scolastico è trascurato e sottovalutato. È una storia di fantasmi piena di suspense con un grande senso dell’atmosfera.

Buon giorno della morte 1 e 2

Le brillanti commedie horror di Blumhouse sono due dei migliori film horror di ritorno a scuola di tutti i tempi. Tre è un’eroina su cui tutti possiamo stare dietro perché è intelligente, impertinente, capace e cresce sinceramente come persona, cosa rara nei film horror e in particolare nelle commedie horror. Potrei guardare questi film un milione di volte e non smettere mai di ridere.

Biscotti allo zenzero

Se sei un amante dell’horror e un fan dei licantropi, in particolare, non solo conosci questo film che ha lanciato la carriera di Katharine Isabelle, ma l’hai memorizzato. È un’altra storia di formazione che non cade nelle stesse trappole dei film minori. Sarebbe facile essere banali o sdolcinati con questo racconto femminista. Invece, la storia di Karen Walton e John Fawcett rimane la visione per eccellenza per gli appassionati di horror.

Crudo

Non troverai una storia di formazione più inquietante di questa storia ammonitrice di repressione e repulsione. È la regia disgustosa, inquietante e cementata Julia DuCournau come una delle migliori voci moderne dell’horror. Non guarderai mai più i veterinari allo stesso modo.

Gli Amati

Wow, le lunghezze a cui si potrebbe andare per il loro bambino. Un’altra debacle notturna del ballo di fine anno riceve una sanguinosa spruzzata di viscerale che non sarebbe completa senza una sparachiodi. Questa è sicuramente una corsa sfrenata che ti tiene con il fiato sospeso. Proprio quando pensi che non possa diventare ancora più cruento, lo fa.

Pic-nic A Hanging Rock

Questa storia di inganni, paura, abusi e pericoli metafisici è inebriante come vengono. Il paesaggio onirico non lavato del 1975 del regista Peter Weir è girato magnificamente e meticolosamente scandito per onorare il materiale originale. La serie limitata di Amazon con protagonista Il Trono di Spade Natalie Dormer è leggermente diversa ma quasi altrettanto buona.

In qualità di caporedattore di Signal Horizon, amo guardare e scrivere di intrattenimento di genere. Sono cresciuto con gli slasher della vecchia scuola, ma la mia vera passione è la televisione e tutte le cose strane e ambigue. Il mio lavoro può essere trovato qui e Travel Weird, dove sono l’editor in chief.