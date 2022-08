I migliori film horror psicologici su Tubi in questo momento

Se hai vissuto sotto una roccia, potresti aver perso la gloria gratuita che è la vasta ed eclettica libreria di film horror di Tubi. Non solo hanno probabilmente la più vasta collezione di film, ma hanno tutti i film più strani e sottovalutati in circolazione. Con l’eccesso di servizi di streaming a pagamento là fuori in questo momento è bello sapere che c’è ancora un posto che è gratuito al 100%. Di solito quando gli streamer sono gratuiti mancano di profondità, ma non è il caso di Tubi. Tutti amano un buon slasher, ma le paure psicologiche rimangono con te a volte per settimane o addirittura anni. Il terrore non può essere evitato. L’autunno è dietro l’angolo ed è il momento perfetto per spaventarti in modo stupido con i migliori film horror psicologici.

L’esperimento Belko

In un contorto esperimento sociale, ottanta americani vengono rinchiusi nel loro ufficio aziendale a molti piani a Bogotá, in Colombia, e una voce sconosciuta del sistema di interfono della compagnia riceve l’ordine di partecipare a un gioco mortale di uccidere o essere uccisi.

Che corsa malata è questa. Proprio quando pensi di aver capito tutto, i momenti finali del film mettono in discussione tutto ciò che pensavi di sapere. Il finale implora un seguito che finora non è ancora avvenuto, ma una ragazza può sognare. È il miglior film horror sul posto di lavoro in circolazione.

I nastri di Poughkeepsie

In una casa abbandonata a Poughkeepsie, New York, gli investigatori dell’omicidio scoprono centinaia di nastri che mostrano decenni di lavoro di un serial killer.

Questo inquietante filmato found footage è un bizzarro montaggio di orribili omicidi perpetrati da un serial killer a Poughkeepsie, New York. C’è pochissima narrativa, ma ciò che manca a questo film nella trama, lo compensa con una tortura psicologica. Guerra mentale è la parola migliore per descrivere questo film difficile da guardare. C’è una scena in particolare che non puoi non vedere.

Il Babadook

Una madre single e suo figlio cadono in un profondo pozzo di paranoia quando un inquietante libro per bambini intitolato “Mister Babadook” si manifesta nella loro casa.

Questa lenta combustione richiede un po’ di pazienza, ma ne vale la pena. È un film splendidamente concepito e girato che è la definizione stessa di inquietante. È stato paragonato ingiustamente a un sacco di film come Shining e Abbiamo bisogno di parlare di Kevin. Il Babadook non è una fregatura di quei film e si erge da solo come un ritratto agghiacciante del potere mostruoso del dolore.

Pandorum

Due membri dell’equipaggio di un’astronave si svegliano dall’ipersonno e scoprono che tutti i loro colleghi sono scomparsi. Nonostante questo, sembra che non siano soli.

In termini di orrori psicologici nello spazio, Pandorum è il gold standard. Questo film straordinariamente contorto contiene rivelazioni inaspettate, performance di qualità e immagini crude. Accanto a Event Horizon e Aliens, questo film è nella mia migliore lista di fantascienza horror di tutti i tempi.

Screengrab del trailer ufficiale

Strada di mattoni gialli

1940: l’intera popolazione di Friar, nel New Hampshire, percorre un tortuoso sentiero di montagna, lasciandosi tutto alle spalle. 2008: la prima spedizione ufficiale nel deserto tenta di risolvere il mistero dei cittadini perduti di Frate.

Uno dei miei film preferiti di tutti i tempi è un trippy mix di stranezze lynchiane, folklore e violenta violenza. È una gemma sottovalutata e sottovalutata che ti rimane con te e richiede diversi orologi per catturare anche una minima parte delle stranezze nei novanta minuti di esecuzione. È il tipo di film che richiede un profilo Reddit per le discussioni dopo la visione.

Lago Mungo

Dopo che la sedicenne Alice Palmer è annegata nella diga locale, la sua famiglia vive una serie di strani eventi che li portano a scoprire che Alice conduceva una doppia vita segreta.

Questo film ti prende davvero di soppiatto. Sovverte il previsto ed è ossessionante fino all’ultimo momento. Questo è il tipo di film che si basa sull’atmosfera e sulla psicologia per spaventare e si gode al meglio conoscendo il meno possibile. È un film paranormale su molto di più dei fantasmi. Clicca qui per tutte le informazioni di cui hai bisogno dopo la visione.

Opossum

Dopo essere tornato alla casa della sua infanzia, un burattinaio caduto in disgrazia è costretto ad affrontare il suo malvagio patrigno e i segreti che hanno torturato la sua intera vita.

Non c’è un film più cupo di questo. Questo è un buco oscuro da cui è difficile uscire, quindi osserva la tua larghezza di banda emotiva prima di tuffarti a capofitto in questo buco nero. Non guarderai mai più i pupazzi allo stesso modo: puro carburante da incubo. Puoi leggere la nostra spiegazione completa qui.

Il sesto senso

Un ragazzo di Filadelfia spaventato e introverso che comunica con gli spiriti cerca l’aiuto di uno psicologo infantile scoraggiato.

Molto prima di The Village, Old, o del disastroso The Happening c’era Il sesto senso. Il film intelligente ha presentato al mondo M. Night Shyamalan e la sua realtà contorta. Non tutte le sue grandi rivelazioni sono perfette, ma questo film è il più vicino possibile alla perfezione. Il terrore è palpabile e ci sono alcune scene che mi danno ancora degli incubi.

Ravioli

I famosi gnocchi fatti in casa di zia Mei offrono incredibili qualità che sfidano l’età, apprezzate dalle donne di mezza età. Ma la sua ultima cliente, un’attrice in via di estinzione, è determinata a scoprire qual è l’ingrediente segreto.

Attenzione, questo film dovrebbe avere un enorme avviso di trigger. L’ossessione per la bellezza e la giovinezza è mortale in questo film straniero depravato. Anche se il tema e il concetto di base sono stati fatti prima, non hai mai visto nulla di simile. Ti rovinerà sicuramente gli gnocchi per sempre, quindi assicurati di mangiare in abbondanza prima di guardarli.

L’invito

Un uomo accetta un invito a una cena organizzata dalla sua ex moglie, una relazione inquietante che riapre vecchie ferite e crea nuove tensioni.

Questo film del 2015 di Karun Kusama non deve essere confuso con il nuovo film in uscita il 26 agosto 2020. Sono film molto diversi. Il film di Kusama è un perfetto esempio di horror psicologico ed è inquietante come pochi film lo sono. Intesse elementi dei migliori film cult e un’altra cena dall’inferno Coherence.

Satore

Isolata in una foresta desolata, una famiglia distrutta viene osservata da Sator, un’entità soprannaturale che sta tentando di reclamarla.

Questo dramma familiare dell’orrore rurale è intriso di tensione e ha distrutto persone. È un film nascosto che merita più amore di quello che ottiene. Il quasi one man show di Jordan Graham è un’impresa impressionante e la prova che non hai bisogno di un grande budget o di molto supporto per produrre qualcosa di profondamente toccante.

Screenshot del trailer ufficiale

Qualunque cosa sia successa a Baby Jane

Un’ex star bambina tormenta la sorella paraplegica nella loro fatiscente villa hollywoodiana.

Considero questo il miglior film horror psicologico di tutti i tempi. Joan Crawford e Bette Davis sono incredibili e non c’è nessun esempio migliore di tortura psicologica là fuori ora. Descrive tutto senza l’uso di sangue o violenza e riesce a spaventare il pubblico ancora sessant’anni dopo. Cosa succede a Baby Jane? Clicca qui per scoprirlo.

Sembrano persone

Sospettando che le persone intorno a lui si stiano trasformando in creature malvagie, un uomo turbato si chiede se proteggere il suo unico amico da una guerra imminente o da se stesso.

Sono un fan del lavoro dello scrittore/regista Perry Blackshear. Il suo ultimo, When I Consume You, è appena stato presentato in anteprima ed è un perfetto esempio del tipo di film che fa. L’orrore come metafora della malattia mentale è popolare, ma se fatto bene, è agghiacciante. Blackshear ha saldamente un controllo su questo sottogenere.

Dopo.Vita

Dopo un incidente d’auto, una giovane donna intrappolata tra la vita e la morte incontra un direttore di pompe funebri che afferma di avere il dono di trasferire i morti nell’aldilà.

La grande attrazione qui è Christina Ricci di Yellowjackets e Liam Neeson, che ha una serie specifica di abilità che non vuoi necessariamente in un impresario di pompe funebri. Le loro prestazioni sono così buone che non puoi fare a meno di essere risucchiato. È un avvertimento per apprezzare ciò che hai o finire su una lastra. Questo thriller è un divertente twister che va bene fino alla fine. Puoi trovare la nostra spiegazione qui.

Buonanotte mamma

Due gemelli si trasferiscono in una nuova casa con la madre dopo che lei ha subito un intervento di chirurgia estetica che le ha cambiato il volto, ma sotto le bende c’è qualcuno che i ragazzi non riconoscono.

Questo inquietante thriller psicologico porta il dramma familiare a un livello completamente nuovo. Tutti amano i bambini potenzialmente malvagi e i gemelli in questione qui sono decisamente strani. Ma lo è anche la loro madre completamente fasciata. È un film straniero girato magnificamente che cattura la tua attenzione e gli attori bambini sono eccellenti.

Attendi ulteriori istruzioni

Il Natale di una famiglia prende una strana piega quando si svegliano per ritrovarsi intrappolati all’interno e iniziano a ricevere istruzioni misteriose attraverso la televisione.

Il film è avvincente e claustrofobico fino alla fine, il che è certamente un errore piuttosto grave. Tuttavia, le premesse e l’intensa tensione creata da questo film sono sufficienti per far valere la pena guardarlo. È soprattutto un orologio divertente prima di tornare a casa per le vacanze.

In qualità di caporedattore di Signal Horizon, amo guardare e scrivere di intrattenimento di genere. Sono cresciuto con gli slasher della vecchia scuola, ma la mia vera passione è la televisione e tutte le cose strane e ambigue. Il mio lavoro può essere trovato qui e Travel Weird, dove sono l’editor in chief.