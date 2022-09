I Gorehound assetati di sangue lodano i più grandi massacri dell’orrore

Immagine tramite Lionsgate

Dagli incontri sanguinosi per mano del malvagio Jigsaw a un’esplosione infuocata all’interno di un edificio pieno di civili, il colossale orrore il genere brulica di momenti disastrosi che presentano massacri insondabili nei film. E mentre alcuni di questi momenti di massacro sono decisamente più diretti di altri, ciò non significa che non sia incluso in una lunga lista di preferiti per quanto riguarda i fan dell’horror assetati di sangue.

La discussione di questi massacri inizialmente è iniziata sul subreddit r/horror, dove l’utente u/baldanderrod ha incoraggiato gli altri gorehound di Reddit a condividere alcune delle loro scene di massacro preferite nei film dell’orrore mentre elencava contemporaneamente una manciata delle loro deliziose scelte.