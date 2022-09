I gemelli di “The Shining” hanno fatto la fila per rendere omaggio alla regina

Victoria Jones – WPA Pool/Getty Images & Warner Bros. Remix di Danny Peterson.

No, davvero: i gemelli di Il brillante aspettato in fila per rendere omaggio al ritardo Regina Elisabetta II durante il suo funerale.

Non stiamo parlando di una sorta di montaggio irrispettoso da parte dei fan del film horror del 1980 di Stanley Kubrick incentrato su un hotel inquietante traboccante di fantasmi; gli attori reali che hanno interpretato i fantasmi gemelli identici hanno pubblicato un post su Twitter in cui erano in linea per rendere omaggio alla regina.

“In the Queue!🤞🏻To view the Queen Lying in State”, era la didascalia dell’account Twitter ufficiale di Lisa e Louise Burns, insieme alla foto di un braccialetto per dimostrare la validità del momento storico del lutto nazionale nel Regno Unito