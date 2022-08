I fan vergognano i peggiori film di videogiochi della stasi degli anni ’90

tramite Gramercy Pictures/Universal

Il genere dei videogiochi rimane oggi incoerente come non lo è mai stato, ma il successo di critica e/o commerciale riscosso negli ultimi anni da titoli tra cui il Tomb Raider riavviare, FuriaEntrambi Sonic il riccio film, Detective Pikachu, Lupi Mannari Dentro, Inesploratoe Combattimento mortale ha prodotto probabilmente il periodo più fruttuoso del mezzo fino ad oggi.

L’anno prossimo ricorre il 30° anniversario del famigerato disastro Super Mario Bros., e non sarebbe ingiusto dire che il primo decennio dell’ossessione di Hollywood di trasformare le proprietà delle console in film d’azione dal vivo ha segnato il punto più basso dell’esistenza della forma d’arte. Certo, c’erano un paio di gemme da trovare lungo la strada, ma per la maggior parte gli anni ’90 hanno fatto schifo.

Con questo in mente, i Redditor hanno nominato e svergognato i peggiori trasgressori, e mentre è ammirevole che Hollywood sia rimasta fedele al film per così tanto tempo, le prove sono chiare che la mania non è iniziata con il più propizio degli inizi.