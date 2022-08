I fan stanno proponendo altri ruoli MCU per Giancarlo Esposito

A causa della sua eredità italiana, un altro commentatore ha consigliato Silvermane, il boss del crimine dei Maggia che viene dalla Sicilia in Italia.

In questo momento, tutto questo sono solo i fan che lanciano le loro speranze in aria, ma con i suoi ruoli inquietanti e acclamati come Gus Fring in Breaking Bade Stan Edgar dentro I ragazziEsposito sa incarnare perfettamente il ruolo del misterioso antagonista e, con la sua conferma di aver parlato con la Marvel in passato, non si sa chi potrebbe portare in vita.