I fan stanno impazzendo per il nostro primo sguardo a Reimagined Atlanteans del MCU

Immagine tramite Marvel Comics

Spostati, Aquaman, l’MCU sta per introdurre la propria versione di Atlantide. Come i Marveliti sanno, Namor il Sub-Mariner è il re del regno sottomarino nell’universo di House of Ideas e siamo abbastanza sicuri che farà il suo debutto dal vivo in Black Panther: Wakanda per sempre. Anche se lo studio deve ancora confermare ufficialmente questo, tuttavia, alcuni nuovi merch art rivelano il nostro primo sguardo a un diverso personaggio di Atlantide ⁠ — svelando il design reinventato del popolo dei tritoni nel processo.

In particolare, questa arte del merchandising offre una presa in giro su come apparirà il supercriminale di Atlantide Attuma Wakanda per sempre. Potresti non pensare che la gente sarebbe esaltata dal nemico dei fumetti della D-list, ma in realtà sono seriamente eccitati nel vedere gli Atlantidei nuotare sugli schermi nel sequel poiché sembra che la Marvel sia riuscita a trovare una versione del tutto originale su di loro che dovrebbe lasciare gli Atlantidei di DC nella polvere (o nelle bolle).