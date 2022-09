Ambientato durante l’era dell’Alta Repubblica, Guerre stellariL’ultima aggiunta alla linea temporale tentacolare, il cartone animato è rivolto ai più giovani fan della Disney. Mentre gli utenti di Twitter avevano molto da dire su Anakin Skywalker e Giovani avventure Jedi, lo spettacolo G-rated non avrà morte e spargimento di sangue. Inoltre, tutti gli eventi durante The High Republic hanno luogo circa 200 anni prima della Skywalker Saga, ma quando la logica e il ragionamento hanno mai ostacolato l’umorismo sarcastico?

Che sia sotto la direzione di George Lucas o della Disney, Guerre stellari è sempre stato orientato verso i bambini tanto quanto gli adulti, se non di più. Gli Ewok, Jar-Jar Binks e praticamente tutte le strane creature destinate a essere giocattoli di peluche erano nei film per attirare i bambini piccoli. Del resto, il 90 percento di minaccia fantasma doveva essere un film per bambini, il che spiega perché molti adulti lo detestassero Episodio I.

Detto questo, Lucas sembrava convinto che gli Ewok sarebbero stati il ​​suo prossimo franchise importante. Avevano il loro film fantasy diretto al video e una serie di cartoni animati, nessuno dei quali ha colpito nel modo giusto i fan. Per alcuni utenti di Twitter, Giovani avventure Jedi li ha lasciati con visioni di orsacchiotti che danzavano nelle loro teste.