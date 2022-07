I fan nostalgici nominano i classici meritevoli del trattamento “Top Gun”.

tramite 20th Century Fox

All’inizio dell’anno, pochissime persone avrebbero creduto che tu li avessi avuti così Top Gun: Maverick sarebbe diventato uno dei film con il maggior incasso di tutti i tempi e un vero contendente per una nomination come miglior film agli Academy Awards del prossimo anno.

Come sequel di successo di Tom Cruise che fondeva il nostalgico con il nuovo, la stravaganza aerea di Joseph Kosinski sarebbe sempre stato un successo, ma nessuno avrebbe potuto prevedere che sarebbe finito con 1,3 miliardi di dollari nelle casse entro la fine della sua corsa teatrale, non per citare una meritata reputazione come una delle più acclamate epopee da studio ad alto budget dell’ultimo decennio.

Hollywood tende a trarre vantaggio da un carrozzone quando fa caldo, quindi c’è un’alta probabilità che più i preferiti degli anni ’80 e ’90 possano essere rispolverati e dato il trattamento del sequel legacy, che lo meritino o meno. Alcuni di loro potrebbero certamente funzionare e i Redditor hanno diligentemente nominato i loro candidati preferiti.