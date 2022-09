I fan non sono del tutto venduti su un crossover “Deadpool” / “Stranger Things”.

tramite Netflix/20th Century Fox

Il Marvel Cinematic Universe è famoso per i suoi crossover, ma dato che Ryan Reynolds’ Piscina morta è famoso a pieno titolo per aver infranto il quarto muro e aver gettato fuori dalla finestra qualsiasi senso di canone e continuità, il Mercenario con la bocca farà senza dubbio riferimento a molte proprietà oltre le mura del franchise quando quella terza puntata finalmente arriverà ad accadere.

Shawn Levy sta tornando a collaborare con il suo protagonista per la terza volta e i riferimenti ad entrambi Guerre stellari e lasciati stupire Ragazzo libero ha mostrato che il duo non era al di sopra di immergersi nel catalogo Disney per ispirare una gag o due. Per coincidenza, Levy è anche uno dei cervelli dietro il colosso Netflix Cose più straneed è arrivato al punto di anticipare un potenziale crossover tra Wade Wilson e il meglio di Hawkins agli Emmy di ieri sera.

Certo, potrebbe solo spittare, ma dire che la prospettiva era “sul tavolo” suona abbastanza fermo in pratica. Tuttavia, ciò non significa che i fan di entrambe le IP sarebbero d’accordo con l’idea, come puoi vedere dalla miriade di reazioni che si sono fatte strada online in seguito.