I fan nominano film con lo stesso titolo che non potrebbero essere più diversi

Tutti conoscono il concetto di film gemelli, quando due film con concetti molto simili arrivano per coincidenza molto vicini l’uno all’altro, ma molti spettatori hanno senza dubbio commesso un errore ancora più semplice confondendo due lungometraggi che hanno esattamente lo stesso nome.

Nessuno ha il monopolio su ciò che i film possono o non possono essere chiamati, anche se i marchi e i diritti d’autore sono lì per impedire che cose del genere accadano regolarmente, ma un’affascinante immersione profonda intrapresa dalle brave persone di Reddit ha scoperto innumerevoli casi di identica -progetti intitolati che non potrebbero essere più diversi l’uno dall’altro in ogni modo immaginabile, ed è giusto che Uwe Boll faccia parte dell’inizio della conversazione data la sua reputazione di il peggio del peggio.