I fan illogicamente emotivi nominano i momenti MCU che li hanno fatti piangere senza motivo

Immagine tramite Marvel Studios

Il MCU ha caratterizzato molti momenti che sono garantiti per ridurre anche i fan Marvel più accaniti di Hulk a pozzanghere di emozioni, e sappiamo tutti cosa sono: le molte morti di Vendicatori: Infinity WarIl sacrificio di Iron Man in Vendicatori: Fine del gioco, yada yada. Ma il fandom ha recentemente rivolto la sua attenzione a un fenomeno molto più sottovalutato: quei momenti del MCU che hanno fatto piangere la gente come Scott Lang che legge La colpa delle nostre stellema per nessun motivo riconoscibile.

L’opportunamente soprannominato EmotionalWrecker ha fatto girare la palla sul subreddit di r/marvelstudios chiedendo ai fan “Quale scena ti ha fatto piangere, che non doveva essere sconvolgente?” Il loro stesso suggerimento era la fine di Capitan America: Il Soldato d’Invernoche è generalmente considerato più emozionante e pieno di azione che strappalacrime.