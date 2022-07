I fan hanno idee su chi potrebbe suonare Samara Weaving in “Scream 6”

tramite Fox Searchlight Pictures

Grido i fan hanno ricevuto alcune buone notizie di cui avevano tanto bisogno questa settimana quando l’icona dell’horror Samara Weaving si è unita al cast del prossimo capitolo del franchise horror. La bambinaia star, che in precedenza ha lavorato con i registi Tyler Gillett e Matt Bettinelli-Olpin nel loro film di successo Pronti o menoè ufficialmente l’ultima aggiunta al cast di Urla 6. E, visto che è metà del divertimento ogni volta che qualcuno sale a bordo di un Grido film, i fan stanno già teorizzando se Weaving sarà un assassino, una vittima o qualcos’altro.

Urla 6 vedrà Melissa Barrera, Jenna Ortega, Mason Gooding e Jasmin Savoy Brown tornare dal “requel” di questo gennaio, con Courteney Cox anche come Gale Weathers. Poiché il seguito trasferirà l’azione da Woodsboro a New York City, la gente si aspetta che il nuovo film amplierà la portata della storia, quindi ci sono molti potenziali ruoli che Weaving potrebbe ricoprire. Alcuni pensano che potrebbe interpretare un’attrice nell’ultima puntata del Pugnalata franchising.

Altri sono ancora convinti che l’eredità di Stu Macher entrerà in gioco da qualche parte, dopo che Matthew Lillard non si è presentato in Urla 5. E se Weaving fosse la sorella vendicativa perduta da tempo di Stu?