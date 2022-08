I fan felici di sentire che “Black Canary” è sopravvissuto all’epurazione della DC

Warner Bros.

In mezzo alla sanguinosa eliminazione dei progetti DC avvenuta da quando il nuovo CEO di Warner Bros. Discovery, David Zaslav, è subentrato, i fan dei supereroi hanno finalmente una buona notizia a cui aggrapparsi. È stato riferito che, nonostante lo scarico senza cerimonie del Cattiva ragazza film sullo scrapheap cinematografico, il canarino nero il film va ancora avanti.

Il progetto è stato annunciato per la prima volta dopo Uccelli rapaci arrivata all’inizio del 2020, in cui Jurnee Smollett ha fatto il suo debutto come Dinah Lance. Le cose sono state un po’ tranquille per un po’, ma ora si dice che rimanga sul registro, con Smollett ancora pronto a recitare, e Paese di LovecraftMisha Green si allega per scrivere la sceneggiatura.

Essendosi preparati al peggio con questo, gli irriducibili DCEU non riescono a contenere la loro eccitazione per il ritorno dell’uccello canoro sovrumano, con Twitter che si accende di reazioni sollevate per il ritorno di Canary.